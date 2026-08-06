Số hóa toàn diện với "đặc quyền" công nghệ miễn phí

Nhằm tháo gỡ rào cản chi phí khi tiếp cận công nghệ, BIDV cam kết cung cấp nền tảng số hóa tài chính và tặng miễn phí trọn đời phần mềm quản lý bán hàng BIDV Direct Shop và MyShop Pro cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn Hà Nội.

Với các khách hàng doanh nghiệp SME khi tham gia chương trình còn được tặng kèm loa thông báo tiền hàng QR Soundbox hoặc nhận hỗ trợ 2 triệu đồng phí sử dụng phần mềm từ mạng lưới hơn 150 đối tác công nghệ đã liên kết với BIDV.

Với các khách hàng hộ kinh doanh khi tham gia chương trình sẽ được ưu đãi loa thông báo có giá trị tới 400 nghìn đồng, ưu đãi đến 10 triệu đồng khi mở tài khoản số đẹp và ưu đãi 6 tháng sử dụng gói hóa đơn hoặc 3.000 hóa đơn điện tử ngay trên MyShop Pro.

Không chỉ hướng tới khu vực tư nhân, hợp tác lần này còn mở rộng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Hà Nội. BIDV cung cấp các gói dịch vụ thu, chi hộ đa kênh hiện đại (như thu qua tài khoản định danh, QR Code, cổng thanh toán trực tuyến) giúp tự động hóa và hiện đại hóa hệ thống thu chi ngân sách của Thành phố.

Khơi thông dòng vốn và trợ lực tín dụng ưu đãi

Song hành cùng hệ sinh thái công nghệ, BIDV cam kết đóng vai trò trọng điểm trong việc thiết kế các sản phẩm tín dụng để trợ lực cho các HKD và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Với khách hàng là hộ kinh doanh: BIDV cấp hạn mức thấu chi tín chấp lên đến 500 triệu đồng hoặc cấp hạn mức thấu chi có tài sản bảo đảm lên tới 3 tỷ đồng bổ sung vốn kinh doanh, với mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh so với thị trường.

Với khách hàng là doanh nghiệp SME: BIDV có thể cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn lên đến 55 tỷ đồng, tỷ lệ tài trợ tối đa 100% giá trị tài sản bảo đảm và thời gian phản hồi phê duyệt chỉ trong vòng 2 ngày làm việc. Ngoài ra, các doanh nghiệp sử dụng nền tảng kế toán/hóa đơn điện tử của MISA có thể tiếp cận gói vay thấu chi tín chấp (MISA Lending) với hạn mức tới 5 tỷ đồng, lãi suất từ 8,5%/năm.

Chuyển đổi xanh và tài trợ chuỗi (BIDV SCF): Các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp hoặc tham gia chuỗi cung ứng, cụm liên kết ngành sẽ được ưu tiên tiếp cận các giải pháp tài trợ chuỗi chuyên biệt, giúp khơi thông dòng tiền hiệu quả.

Đợt ra quân mạnh mẽ này chính là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa BIDV và UBND TP. Hà Nội trước đó, hướng tới mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tối ưu hóa vận hành, bứt phá doanh thu trong kỷ nguyên mới.

Chiến dịch "100 ngày chuyển đổi số" không chỉ là mục tiêu chung của TP. Hà Nội mà còn là thời điểm vàng để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bứt tốc. Bằng việc huy động tối đa nguồn lực tại mọi điểm giao dịch trên toàn địa bàn Hà Nội, BIDV cam kết mang đến bệ phóng công nghệ vững chắc cùng đòn bẩy tài chính linh hoạt. Thay vì tự mình xoay sở với bài toán chi phí, cộng đồng doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp có thể cùng BIDV kiến tạo lợi thế cạnh tranh, tự tin làm chủ kỷ nguyên số.

Mở tài khoản eKYC: https://ekyc-corp.bidv.com.vn/start_ekyc

Gửi thông tin để BIDV tư vấn: https://byvn.net/fDRo.

Lệ Thanh