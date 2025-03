Sản phẩm vay nhà ở tốt nhất Việt Nam

“Có nhà” không chỉ là mục tiêu tài chính, mà còn là cột mốc quan trọng, là nền tảng cuộc sống vững vàng của mỗi người. BIDV hiểu rõ điều đó nên đã không ngừng nỗ lực trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình an cư của hàng triệu gia đình Việt Nam với cam kết dài hạn “Có BIDV là có nhà”.

Nỗ lực ấy một lần nữa được khẳng định bởi tạp chí The Asian Banker khi tiếp tục vinh danh BIDV tại hạng mục giải thưởng “Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam 2025” trong khuôn khổ Lễ trao giải “Vietnam Excellence in Retail Finance and Financial Technology Awards”, đánh dấu mốc tới 6 lần BIDV được vinh danh tại hạng mục giải thưởng này.

Sự kiện ý nghĩa hơn khi BIDV vừa công bố gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ người trẻ vay mua nhà. Đây là gói tín dụng có quy mô lớn nhất, ưu đãi nhất thị trường dành cho người trẻ mua nhà theo chủ trương của Chính phủ, được đưa ra bởi những chính sách vượt trội lần đầu tiên được BIDV áp dụng.

Theo đó, người trẻ dưới 35 tuổi được ưu đãi lãi suất cố định 5,5% trong 3 năm liên tục, miễn trả gốc trong 5 năm đầu tiên và thời gian vay tối đa 40 năm. Chính sách không chỉ là những con số mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ và sự đồng hành của BIDV cùng thế hệ trẻ Việt Nam với mong muốn hỗ trợ người trẻ tự tin ra quyết định sở hữu tổ ấm cho riêng mình.

Bên cạnh chính sách ưu đãi lãi suất, thời gian vay dài và hạn mức vay tối đa đáp ứng theo nhu cầu khách hàng, BIDV còn luôn tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong quy trình cấp tín dụng nhà ở. Cụ thể, thông qua ứng dụng BIDV Home, hành trình vay trở nên nhanh chóng và minh bạch hơn nhờ tích hợp các công nghệ mới như AI, Machine Learning và OCR. Hệ thống giúp tự động xử lý hồ sơ, giảm tới 50% thời gian nhập liệu, đồng thời tư vấn căn hộ phù hợp và hỗ trợ định giá bất động sản thông minh dựa trên dữ liệu thị trường, giúp tối ưu hóa các quyết định tài chính.

Giải thưởng lần này là dấu mốc đặc biệt, mang tính kỷ lục vượt trội trên thị trường của BIDV trong hành trình 10 năm dẫn đầu lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt, đồng thời, là động lực để BIDV tiếp tục nỗ lực hơn nữa với sứ mệnh tiên phong vì tổ ấm của hàng triệu gia đình Việt Nam.

Kiến tạo những chân trời trải nghiệm mới

Cũng tại khuôn khổ của Lễ trao giải “Vietnam Excellence in Retail Finance and Financial Technology Awards”, BIDV còn được vinh danh với giải thưởng “Best Private Banking in Vietnam” lần thứ 3 liên tiếp.

Đại diện The Asian Banker cho biết: "Giải thưởng phản ánh tầm nhìn và năng lực triển khai xuất sắc của BIDV trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cao cấp với các giải pháp quản lý tài sản và công nghệ tài chính số dẫn đầu thị trường. BIDV đã chứng tỏ được hiệu suất tài chính vượt trội, vị thế dẫn đầu thị trường và sự đổi mới trong việc mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng có giá trị tài sản cao, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững, vượt xa các ngân hàng trong nước”.

Tiếp nối sự thành công khi là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm Khách hàng Cá nhân cao cấp, BIDV mở rộng mạng lưới Private Banking với việc thành lập thêm một điểm đến cho giới siêu giàu tại TP.HCM. Ngân hàng không ngừng phát triển hệ sinh thái đối tác chiến lược đa lĩnh vực, mang đến các giải pháp tài chính toàn diện, từ quản lý tài sản, lập kế hoạch thừa kế, tư vấn thuế đến các dịch vụ tư vấn giáo dục.

Mặt khác, BIDV Private Banking tiên phong số hóa quy trình tư vấn đầu tư, liên tục cập nhật danh mục sản phẩm đa dạng, triển khai các giải pháp tài chính cá nhân hóa dành riêng cho từng nhóm khách hàng, từ chủ doanh nghiệp, phụ nữ thành đạt - những người có nhu cầu hoạch định tài sản chuyên sâu và phát triển gia sản bền vững qua nhiều thế hệ. Ngân hàng cũng chú trọng mang đến những đặc quyền đẳng cấp, từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, trải nghiệm golf, nghỉ dưỡng cao cấp đến các sự kiện đầu tư chuyên sâu giúp khách hàng cập nhật xu hướng và tối ưu hóa chiến lược tài chính.

Sự phát triển mạnh mẽ của BIDV Private Banking được minh chứng qua số lượng khách hàng có giá trị tài sản cao (HNWI) và tổng tài sản quản lý tăng trưởng hơn 30% so với năm 2024. Những bước đi chiến lược và hiệu suất kinh doanh vượt trội đã khẳng định vị thế dẫn đầu của BIDV trong lĩnh vực Private Banking tại Việt Nam.

The Asian Banker là một trong những tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với lượng độc giả lớn trên thế giới. Bảng xếp hạng của Asian Banker là giải thưởng uy tín, minh bạch nhất trong lĩnh vực ngân hàng tại châu Á. Ngoài hai giải thưởng trên, trước đó BIDV đã được vinh danh là Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 10 tại sự kiện trao giải tại Nhật Bản.

Lệ Thanh