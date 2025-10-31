Đặc biệt, BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam được GCF công nhận là đối tác được tiếp cận trực tiếp nguồn vốn ưu đãi của Quỹ để triển khai các dự án tài chính khí hậu tại Việt Nam.

BIDV nộp hồ sơ đệ trình trở thành Tổ chức được công nhận của GCF từ năm 2023. Trong hơn 2 năm qua, BIDV đã hoàn thiện hồ sơ chứng minh năng lực, tham gia các chương trình làm việc song phương với GCF trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế như Phiên Đối thoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GCF (2023), Hội nghị COP28 tại Dubai (2023), Hội nghị thượng đỉnh P4G tại Hà Nội (2024). Đồng thời, GCF cũng tổ chức chương trình thẩm định chuyên sâu khảo sát năng lực quản trị và triển khai tài chính bền vững của BIDV.

Qua các vòng thẩm định, BIDV không chỉ chứng minh năng lực quản trị phù hợp, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ với tài chính khí hậu, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của GCF. Tại kỳ họp lần thứ 43 của Quỹ Khí hậu Xanh, Hội đồng GCF đã công nhận BIDV trở thành Tổ chức được công nhận của GCF.

Phát biểu tại sự kiện, bà Achala Abeysinghe - Giám đốc Dịch vụ Đầu tư, GCF cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trở thành Tổ chức được công nhận của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF). Quan hệ hợp tác mới này củng cố cam kết của GCF trong việc hợp tác với các ngân hàng hàng đầu quốc gia và mở ra nhiều cơ hội để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính khí hậu tại Việt Nam”.

Với vai trò là ngân hàng chủ lực đi đầu trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, BIDV xác định tăng trưởng Xanh là một trong ba trụ cột chiến lược phát triển “Lớn, mạnh, xanh” của ngân hàng.

Trong đó, BIDV định hướng rõ nét chuyển đổi Xanh trên 3 phương diện, thể hiện vai trò của một Định chế tài chính hàng đầu Việt Nam: (i) Chủ lực trong huy động và cung ứng vốn cho chuyển đổi Xanh, trong dẫn dắt, kiến tạo chuyển đổi Xanh; (ii) Tiên phong trong quá trình Xanh hóa, tiết kiệm năng lượng - tài nguyên, giảm khí phát thải nội bộ; và (iii) Dẫn dắt, thúc đẩy quá trình chuyển đổi Xanh của khách hàng, đối tác...

Thông qua huy động nguồn vốn xanh ưu đãi từ GCF, BIDV có thể cung cấp các khoản vay lãi suất tốt cho các dự án giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là bước khởi đầu đầy hứa hẹn, mở ra kỷ nguyên mới của BIDV trong triển khai tài chính bền vững và nhân rộng mô hình thực hành ESG theo tiêu chuẩn quốc tế, tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của đất nước.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - cho biết: “Việc trở thành Tổ chức được công nhận của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của BIDV. Với tư cách là Tổ chức được công nhận của GCF, BIDV sẽ có thêm nguồn vốn ưu đãi để tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, khuyến khích đổi mới sáng tạo xanh tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi công bằng trong các ngành công nghiệp và góp phần cải thiện đời sống của các cộng đồng dễ bị tổn thương”.

Những nỗ lực triển khai tài chính bền vững của BIDV đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết ngày 30/9/2025, dư nợ tín dụng Xanh của BIDV đạt hơn 81.000 tỷ đồng, tài trợ cho 1.623 khách hàng và 2.143 dự án/phương án kinh doanh, chiếm 3,7% tổng dư nợ của BIDV. Kết quả này không chỉ phản ánh cam kết mạnh mẽ của BIDV với tài chính bền vững, mà còn ghi dấu ấn trên thị trường với hệ sinh thái sản phẩm tài chính bền vững ngày càng phong phú và hiệu quả. Với thị phần tín dụng xanh dẫn đầu Việt Nam, BIDV có đủ tiềm lực để hỗ trợ hiệu quả cho việc thực thi sứ mệnh, mục tiêu khí hậu của GCF tại Việt Nam.

Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) là quỹ tài chính khí hậu lớn nhất thế giới thành lập trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris, được giao nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển huy động và hiện thực hóa Các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hướng tới mô hình phát triển phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, Quỹ đã nhận được cam kết đóng góp tổng cộng 30 tỷ USD từ 51 quốc gia thành viên, trong đó Việt Nam cam kết 1 triệu USD tại Hội nghị COP21 năm 2015 và thực hiện đóng góp vào năm 2020.

Lệ Thanh