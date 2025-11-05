Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mặc dù cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cấm ô tô lưu thông qua cầu Gia Bẩy để phục vụ công tác kiểm định chất lượng công trình, song vẫn có nhiều phương tiện cố tình vi phạm.

Dù có biển cấm, nhiều ô tô vẫn lưu thông qua cầu Gia Bẩy vào trưa ngày 4/11.

Biển báo cấm được đặt ở cả hai đầu cầu, nhưng nhiều tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân sinh sống gần khu vực cầu Gia Bẩy, cho biết: “Sau đợt mưa lũ vừa rồi, cơ quan chức năng cấm ô tô đi qua cầu để kiểm định, nhưng hàng ngày tôi vẫn thấy xe qua lại thường xuyên”.

Nhiều tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu Gia Bẩy bất chấp lệnh cấm.

Còn ông Phạm Văn Q., tài xế xe dịch vụ thường xuyên lưu thông khu vực này, cho biết đường vòng khá xa, nên không ít người vẫn liều đi tắt qua cầu.

"Biết là bị cấm, nhưng thấy không có ai kiểm tra nên họ cứ đi. Nếu có người trực hoặc chốt chặn thì chắc không ai dám làm vậy", ông Q. nói.

Chung quan điểm, anh Lê Văn Dũng cho rằng: “Nếu đã cấm thì nên tổ chức chốt chặn nghiêm, vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp việc kiểm định diễn ra thuận lợi hơn”.

Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, thời điểm này, cầu Gia Bẩy vẫn đang trong quá trình kiểm định chất lượng. Việc ô tô lưu thông khi chưa có thông báo cho phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm hướng dẫn cho đến khi có kết luận kiểm định và thông báo chính thức.

Xe tải vẫn lưu thông qua cầu.

Hiện trạng cầu Gia Bẩy

Lượng rác lớn ở dưới chân cầu.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 11 khiến hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chịu nhiều tác động. UBND tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm định và đánh giá chất lượng công trình cầu Gia Bẩy.

Ngày 18/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản chấp thuận việc tổ chức giao thông và triển khai kiểm định khả năng chịu lực của kết cấu cầu Gia Bẩy.

Theo đó, Sở Xây dựng tạm thời cấm toàn bộ phương tiện ô tô lưu thông qua cầu từ trưa ngày 19/10 để phục vụ công tác kiểm định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông hợp lý.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Xây dựng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm định, giao Trung tâm Quản lý điều hành hoạt động xây dựng và giao thông vận tải tổ chức thực hiện.

Đến ngày 25/10, Trung tâm Tư vấn thiết kế thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải là đơn vị được lựa chọn đã tiến hành thử tải, đánh giá khả năng chịu lực và kiểm định chất lượng tổng thể của cầu.

Công tác kiểm định được tiến hành trong vòng một tuần, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để xác định cụ thể hiện trạng, độ bền và mức độ an toàn của công trình sau ảnh hưởng của thiên tai.

Kết quả kiểm định sẽ là cơ sở để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên đưa ra phương án xử lý, khắc phục phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu.