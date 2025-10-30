XEM CLIP:

Sau 10 năm đưa vào sử dụng, cầu sông Lô bắc qua sông Lô tại tỉnh Phú Thọ đã bị hư hỏng, có dấu hiệu mất an toàn khiến Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phải phát đi thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện tại, mực nước sông tại khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói lở tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m. Cảnh tượng khiến ai cũng phải lo sợ là cọc khoan nhồi bị hư hỏng nghiêm trọng khi phần cốt thép bên trong đã lộ ra hoàn toàn, bị rỉ sét và không còn bê tông bảo vệ.

Các cọc khoan nhồi tại trụ T3 cầu sông Lô lộ ra khỏi nền đất khoảng 2m. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, một giảng viên trong lĩnh vực xây dựng cầu vượt sông cho rằng, qua các hình ảnh hiện tại của trụ cầu sông Lô cho thấy, đài móng trụ chân cầu được đặt trên các cọc khoan nhồi. Các cọc này thường có đường kính khoảng 1,2 mét - 1,5 mét. Sau khi thi công xong cầu, phần cọc khoan nhồi theo thiết kế đa phần nằm chìm trong nền đất đáy sông. Sau thời gian dài cầu đưa vào sử dụng, do mưa lũ hoặc sông biến đổi dòng chảy thì lộ ra các cọc khoan nhồi của đài móng cầu.

Các cọc khoan nhồi lộ ra phần cốt thép rỉ sét. Ảnh: Đức Hoàng

Giảng viên này cho rằng, nếu như các cọc khoan nhồi lộ ra không bị hở cốt thép thì không ảnh hưởng gì đến chất lượng cầu cũng như trong quá trình khai thác sử dụng cầu. Đối với các cọc móng lộ ra phần cốt thép rỉ sét, nguyên nhân có thể do quá trình thi công cọc khoan nhồi của trụ cầu không đảm bảo chất lượng. Điều này khiến lớp bê tông bảo vệ cốt thép không đảm bảo chiều dày, chất lượng bê tông kém dẫn đến cốt thép của cọc bị ăn mòn và xuống cấp.

Cầu hơn 500m thi công trong 5 năm

Cầu sông Lô được khởi công xây dựng năm 2010 và khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m. Cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố.

Cầu sông Lô thi công trong 5 năm, sau đó đưa vào sử dụng được 10 năm thì tạm dừng hoạt động. Ảnh: Đức Hoàng

Theo tìm hiểu của PV, cầu sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) thi công.

Theo thông tin từ đơn vị thi công, cầu sông Lô được thi công trong điều kiện tương đối khó khăn, quá trình thi công còn chịu nhiều ảnh hưởng của thủy văn, mực nước lên xuống thất thường. Tại thời điểm thi công cầu sông Lô, UDIDECO đã áp dụng công nghệ thi công tiên tiến nhất Việt Nam như công nghệ đúc hẫng cân bằng, công nghệ thi công lao lắp dầm…