Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo về việc toàn bộ người và phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu sông Lô (xã Đoan Hùng) sau khi cọc khoan nhồi trụ T3 của cầu bị hư hỏng.

Hiện tại, mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Theo UBND xã Đoan Hùng, để tháo gỡ khó khăn trong thời gian cấm cầu sông Lô, địa phương đã phối hợp với Hợp tác xã vận tải thủy Đoan Hùng xây dựng phương án hoạt động bến phà khách ngang sông tạm thời. Dự kiến bến phà sẽ hoạt động từ ngày 31/10.

Trụ T3 bị bong lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Ảnh: Đức Hoàng

Đáng chú ý, lãnh đạo xã Đoan Hùng yêu cầu Hợp tác xã vận tải thủy Đoan Hùng xem xét hỗ trợ, giảm phí đi lại cho học sinh, cán bộ, công chức, viên chức. UBND xã Đoan Hùng cũng giao Công an xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực bến phà.

Cầu sông Lô bắc qua sông Lô, nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang. Việc cấm cầu đã ảnh hưởng đến hơn 2.500 hộ dân với 9.700 nhân khẩu, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh của người dân hai bên sông.