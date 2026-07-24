Đại diện Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây tiếp nhận nhiều người lớn mắc sởi rơi vào tình trạng biến chứng nặng. Đặc điểm chung của các ca bệnh này là đến viện muộn do chủ quan, nhầm lẫn các triệu chứng ban đầu của sởi với cảm cúm thông thường hoặc tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Điển hình là một nam bệnh nhân 45 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục từ 39 đến 40 độ C, ho nhiều và phát ban toàn thân.

Trước đó vì nghĩ mình chỉ bị cảm cúm đơn thuần nên người bệnh đã tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng ngày càng biến chuyển xấu. Đến khi vào viện, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái mệt mỏi nhiều, mắt đỏ, đau rát họng, tiêu chảy liên tục và ban đỏ phủ kín toàn thân.

Bệnh nhân mắc sởi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh mắc sởi ở ngày thứ 5 và đã xuất hiện cùng lúc nhiều biến chứng nặng bao gồm viêm phổi, viêm mũi xoang cấp mủ, viêm ruột và tổn thương gan.

Các bác sĩ đã phải tiến hành điều trị tích cực bằng phác đồ bù dịch, điện giải, hạ sốt, kiểm soát bội nhiễm, hỗ trợ chức năng gan kết hợp các biện pháp chăm sóc toàn diện. Sau hơn một tuần, sức khỏe của bệnh nhân mới dần đi vào ổn định.

Căn bệnh không chỉ gặp ở trẻ em

Trường hợp lâm sàng trên chính là lời cảnh báo sởi không phải là một căn bệnh nhẹ hay lành tính ở người lớn. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch thì nguy cơ gặp biến chứng nặng rất cao, thời gian điều trị kéo dài và tiên lượng lâm sàng phức tạp.

Chia sẻ với PV VietNamNet, BSCKI Nguyễn Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp với tốc độ nhanh.

Virus sởi là một trong những tác nhân lây truyền mạnh nhất ở người, với hệ số lây cơ bản (R₀) khoảng 12-18, cao hơn đáng kể so với cúm mùa và nhiều biến thể của SARS-CoV-2. Nếu một người chưa từng có miễn dịch mà tiếp xúc với mầm bệnh sởi thì tỷ lệ mắc bệnh gần như tuyệt đối.

“Người từng mắc sởi sẽ tạo được hệ miễn dịch bảo vệ bền vững suốt đời. Tuy nhiên, một số người trưởng thành chưa được tiêm đầy đủ hoặc không có miễn dịch bảo vệ vẫn có nguy cơ mắc bệnh khi tiếp xúc với nguồn lây”, bác sĩ Thiệu nói.

Đáng lưu ý, diễn biến bệnh sởi ở người lớn thường nặng và phức tạp hơn rất nhiều so với trẻ nhỏ. Bệnh có tiến triển rất nhanh với biến chứng hay gặp và nguy hiểm nhất là viêm phổi dẫn đến suy hô hấp cấp tính.

Ngoài ra, người bệnh còn có thể đối mặt với các biến chứng tiêu chảy nặng, viêm não, viêm màng não, thậm chí tử vong nếu không được can thiệp y tế kịp thời. Nguy cơ này tăng cao ở người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và người bị suy giảm miễn dịch.

Nguyên nhân nguy hiểm nhất khiến bệnh sởi ở người lớn dễ biến chuyển nặng là phản ứng đáp ứng miễn dịch của cơ thể diễn ra quá rầm rộ. Theo đó, virus sởi gây rối loạn và suy giảm miễn dịch tạm thời, khiến người bệnh dễ bội nhiễm vi khuẩn, đồng thời có thể gây tổn thương trực tiếp tại phổi, gan, não và nhiều cơ quan khác. Đồng thời, bản thân virus sởi cũng làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể, khiến bệnh nhân dễ bị bội nhiễm vi khuẩn.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh sởi. Do đó, để phòng bệnh, người dân cần chủ động tiêm phòng sởi và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng.

Ngoài ra, người dân cần đeo khẩu trang khi ra đường đặc biệt là lúc đến những nơi đông đúc, tránh tiếp xúc với người bệnh, tăng cường vệ sinh cá nhân (rửa tay thường xuyên, vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt hằng ngày) kết hợp bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường đề kháng.