Bệnh nhân đến khám sau nhiều tuần gặp các triệu chứng như chướng bụng, đau quặn từng cơn quanh rốn, buồn nôn, chán ăn, sụt cân và rối loạn đại tiện. Người này còn phát hiện các đốt sán màu trắng, dẹt, có thể cử động trong phân. Qua khai thác tiền sử, ông có thói quen ăn phở bò tái trong thời gian dài.

Tiến hành nội soi đại tràng cho người bệnh, bác sĩ đã gắp ra ký sinh trùng dài 1,2m còn nguyên phần đầu ngăn nguy cơ sán tái phát.

Các bác sĩ tiến hành gắp sán dây trong ruột bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ths.BS Đỗ Thị Hồng Khanh, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 cho biết, sán dây bò có thể sống ký sinh âm thầm trong ruột nhiều năm, dài từ 4 đến 12m, thậm chí tới 25m. Biểu hiện bệnh ban đầu thường mờ nhạt như đau bụng, đầy hơi, chảy nước bọt buổi sáng, mệt mỏi hay thiếu máu.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, thủng ruột, viêm đường mật, viêm tụy cấp do sán chui lên nhú Vater, thiếu máu ác tính, suy dinh dưỡng mạn tính thậm chí biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Để phòng bệnh, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế, dinh dưỡng (Bệnh viện 19-8) khuyến cáo người dân không ăn bò tái, gỏi bò hay thịt chưa chín kỹ. Khi chế biến, tâm thịt bò nguyên miếng cần đạt tối thiểu 63 độ C (để thịt nghỉ 3 phút trước khi dùng) và thịt bò xay/băm cần đạt tối thiểu 71 độ C. Ấu trùng sán chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi nấu chín hoặc cấp đông âm sâu (-18 độ C đến -20 độ C) liên tục ít nhất 5 ngày.

Bên cạnh đó, người dân nên dùng thớt dao riêng cho thực phẩm sống, chín, rửa tay sạch và đi khám ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.