Lằn ranh sinh tử mỏng manh

Ngày 18/7, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận một người đàn ông 37 tuổi nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, cơn đau đã kéo dài sang ngày thứ hai.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân đã hút thuốc lá liên tục trong gần 20 năm.

Sau khi thực hiện thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp chiếu cho thấy động mạch vành phải (RCA) bị tắc từ đoạn giữa đến đoạn xa. Đây là một tổn thương nguy hiểm, đòi hỏi các bác sĩ phải thực hiện tái thông mạch vành ngay nhằm cứu lấy cơ tim đang bị tổn thương và giữ lại sự sống cho người bệnh.

Tuy nhiên, tổn thương xơ vữa đã bị cứng khiến việc đưa dây dẫn, bóng nong và đặt stent qua vị trí tắc gặp rất nhiều trở ngại.

Biến cố chưa dừng lại ở đó khi trong quá trình can thiệp, người bệnh rơi vào tình trạng sốc tim, huyết áp tụt sâu, diễn biến huyết động trở nên nguy kịch. Ê-kíp vừa phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp vừa khẩn trương xử trí các biến chứng, đồng thời tiếp tục thực hiện kỹ thuật can thiệp tái thông mạch vành.

Bệnh nhân đã được can thiệp kịp thời. Ảnh: BVCC

Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: Huyết áp dần ổn định, cảm giác đau ngực giảm hẳn. Bệnh nhân sau đó được chuyển về Khoa Tim mạch để tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực.

Trường hợp của nam bệnh nhân 37 tuổi trên không phải là ca hiếm gặp. Trước đó, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cũng từng tiếp nhận người bệnh P.L.N (sinh năm 1982) nhập viện khẩn cấp trong tình trạng vã mồ hôi, ngực trái đau dữ dội.

Ông N. có thói quen hút thuốc lá với tần suất rất lớn, ước tính lên tới 2 bao mỗi ngày. Tại Khoa Cấp cứu, người này được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp và lập tức được can thiệp mạch vành và qua cơn nguy kịch.

Tình trạng nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa

Tiến sĩ Thắng cảnh báo, hiện nay bệnh lý mạch vành, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp đang có xu hướng trẻ hóa. Do đó, người dân khi có các triệu chứng như đau ngực, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh người dân cần từ bỏ thuốc lá, thuốc lào càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh mắc những bệnh liên quan đến tim mạch.

Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, theo thống kê từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) và Hội Tim mạch châu Âu (ESC), thói quen hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ 2 đến 4 lần.

Các nghiên cứu cũng cảnh báo không có ngưỡng hút thuốc nào được coi là "an toàn", bởi việc hút dù chỉ vài điều mỗi ngày hay hít phải khói thuốc thụ động cũng làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

“Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hợp chất hóa học, bao gồm trên 70 chất gây ung thư cùng nhiều thành phần độc hại đối với hệ tim mạch như nicotine, carbon monoxide, acrolein, benzopyrene, nitrosamine, cadmium, arsenic, chì hay các gốc tự do (ROS). Các chất này làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, co mạch, suy giảm khả năng vận chuyển oxy của máu và hủy hoại cấu trúc mạch máu”, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nicotine và các chất độc trong khói thuốc còn kích thích tủy thượng thận, tăng đông máu do hoạt hóa tiểu cầu đẩy nguy cơ hình thành huyết khối động mạch lên rất cao.