Chủ tịch Vương Lê Vĩnh Nhân bị bắt, chiêu trò mua vàng chỉ từ 100.000 đồng 'hút' 300.000 người

Ngày 26/3, Cục An ninh kinh tế (A04), Bộ Công an đã bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư HVA (mã chứng khoán HVA) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị điều tra về hành vi này còn có Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold) và 4 người khác. Trong số này, một người bị điều tra thêm về tội rửa tiền.

Ứng dụng của HanaGold cho phép người dùng tích lũy vàng trực tuyến chỉ từ 100.000 đồng. Đây là điểm khiến nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền mua vàng HanaGold.

Loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu đã bị chuyển hồ sơ sang công an

Nhiều vi phạm tại Bảo Tín Minh Châu từng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thanh tra phát hiện, gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Kết luận thanh tra của NHNN về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoài Bảo Tín Minh Châu, còn một loạt doanh nghiệp bị NHNN chuyển hồ sơ sang công an điều tra. Các đơn vị này bao gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Ngân hàng TPBank...

Ông Nguyễn Văn Đông bị truy tố, Tập đoàn Rạng Đông ở Bình Thuận cũ hoạt động ra sao?

Cơ quan tố tụng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông), về hành vi trốn thuế trong vụ án liên quan đến hoạt động khai thác và tiêu thụ khoáng sản quy mô lớn.

CTCP Rạng Đông - Tập đoàn Rạng Đông - từng được truyền thông ca ngợi như một “chaebol” của tỉnh Bình Thuận (cũ), bởi quy mô hoạt động đa ngành và sự tập trung quyền lực cao độ vào người đứng đầu.

Ông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: CTCP Rạng Đông

Hóa chất Đức Giang công bố tin bất thường sau khi cha con Chủ tịch bị bắt

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố thông tin bất thường sau khi Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố trong tuần trước.

Theo Hóa chất Đức Giang, do ảnh hưởng của thông tin khởi tố, các cổ đông đã bán tháo cổ phiếu DGC, khiến giá cổ phiếu DGC nằm sàn 5 phiên liên tiếp kể từ ngày 17/3 đến ngày 23/3.

Bên cạnh đó, việc biến động giá cổ phiếu trong thời gian nói trên còn chịu tác động xấu bởi thị trường chung, khi xung đột tại Trung Đông leo thang làm thị trường chứng khoán toàn thế giới giảm, trong đó có Việt Nam.

Chính phủ quyết định chi 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025. Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.

Theo đó, Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính. Giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện nội dung này.

Bộ Tài chính muốn tính lại giảm trừ thuế TNCN: Kiếm 28 triệu/tháng có thể chưa phải nộp thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo tính toán, người nộp thuế có thu nhập 28 triệu/tháng, có 1 người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Tại Quyết định số 482 được Thủ tướng ban hành ngày 26/3 trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Trong tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay vừa gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế với xăng dầu, tương tự như Quyết định số 482, từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.