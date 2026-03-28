Cụ thể, Chính phủ quyết định triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương (NSTW) năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Nghị quyết nêu rõ, việc trích, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc: công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025, để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính. Giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện nội dung này.

Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để ổn định giá mặt hàng này trong nước.

Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi quỹ, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá mặt hàng này trong nước.

Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quản lý, điều hành cung - cầu xăng dầu trong nước, chủ động tổ chức thực hiện việc tạm ứng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng quỹ.

Ngoài ra, Bộ Công Thương xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hoàn trả NSNN theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định. Thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định trích lập quỹ để hoàn trả NSNN.

Cùng với đó, cơ quan này có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trích lập quỹ và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách theo đúng thời hạn quy định.

Trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng thực hiện bình ổn giá xăng dầu, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá xăng dầu tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Công Thương đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu về tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nếu có). Sau đó, Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách cho Bộ Công Thương tạm ứng cho quỹ này.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quyết định bình ổn giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm; cũng như phối hợp triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.