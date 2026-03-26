Ứng dụng đầu tư vàng có 300.000 người dùng

Ngày 26/3, Cục An ninh kinh tế (A04), Bộ Công an đã bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư HVA (mã chứng khoán HVA) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị điều tra về hành vi này còn có Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold) và 4 người khác. Trong số này, một người bị điều tra thêm về tội rửa tiền.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS

Trước đó, ngày 23/3, Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold có thông báo chính thức tới khách hàng về sự cố nạp/rút tiền trên ứng dụng HanaGold đã bị khoá do yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, HanaGold cũng giải thích, sự cố hiện tại là do một vài hoạt động của công ty có liên quan với danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS, nên HanaGold cũng bị ảnh hưởng và được yêu cầu phối hợp điều tra.

Những ngày gần đây, cộng đồng đầu tư tài chính xôn xao khi nền tảng tiền số ONUS bất ngờ gặp sự cố truy cập, khiến nhiều người không thể đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch. Tình trạng này kéo dài từ tối 20/3 đến nay, làm dấy lên lo ngại về rủi ro tài sản khi nhiều tài khoản không thể rút tiền.

Sàn tiền số ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân.

Đáng chú ý, trong báo cáo quản trị 2025, HVA có 3 giao dịch trị giá hơn 5,78 tỷ đồng với HanaGold (vào các tháng 7, 8, 10/2025). Trong danh sách thực hiện giao dịch, HanaGold được liệt kê vào nhóm người có liên quan của người nội bộ công ty.

Về HanaGold, công ty này chính thức thành lập vào tháng 10/2020.

Theo cổng thông tin doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của HanaGold là bà Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994) - giữ chức vụ Tổng giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán lẻ đồ trang sức bằng bạc, đá quý và đá bán quý (trừ vàng miếng).

Ngoài trụ sở chính tại TPHCM, doanh nghiệp này còn có 4 địa điểm kinh doanh khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau.

Trước đó, vào tháng 6/2023, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 20 tỷ đồng.

Bà Ngô Thị Thảo - Tổng giám đốc HanaGold tại một sự kiện. (Ảnh: FBNV)

Mua vàng chỉ cần 100.000 đồng

Theo thông tin tự công bố, HanaGold định vị là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, theo đuổi mục tiêu số hóa ngành vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Ứng dụng của công ty đã có hơn 300.000 người sử dụng.

Các giải pháp mà HanaGold đang triển khai gồm: Ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến cho phép người dùng tích lũy vàng chỉ từ 100.000 đồng; Công nghệ định danh sản phẩm vàng 24K HanaGold giúp truy xuất nguồn gốc; và HanaGold ATM - máy bán vàng tự động hoạt động 24/7.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn T. (tỉnh Ninh Bình) - một khách hàng đang đầu tư trên nền tảng của HanaGold xác nhận, chị đã thực hiện lệnh rút tiền trên ứng dụng từ ngày thứ 6 (20/3) nhưng đến ngày 24/3 vẫn chưa nhận được tiền.

Chị T. mới tham gia đầu tư vàng trên ứng dụng của HanaGold và còn hơn 23 triệu đồng chưa thể rút về tài khoản. Tuy nhiên, nhiều người mà chị biết vẫn còn số dư lớn trong ứng dụng. “Tôi và mọi người rất lo lắng khi không thể thực hiện rút tiền”, chị cho hay.

Người phụ nữ này giải thích thêm, HanaGold cho phép khách hàng có thể mua vàng trực tuyến chỉ với một số tiền rất nhỏ, từ 100.000 đồng. Đây là điểm thu hút lượng lớn người dùng với số vốn nhỏ.

Để dễ hình dung, nếu mua vàng với số tiền 100.000 đồng, người mua sẽ sở hữu 0,00625 chỉ vàng HanaGold (nếu giá vàng bán ra là 16 triệu đồng/chỉ).

Khi đã mua vào và tích luỹ đủ giá trị 1 chỉ vàng (theo giá thị trường tại thời điểm), nhà đầu tư có thể tới các cửa hàng của HanaGold để đổi vàng vật chất.

Mặt khác, nếu không có nhu cầu lấy vàng vật chất, người giao dịch có thể bán trực tuyến luôn 0,00625 chỉ vàng trên ứng dụng HanaGold. Khoản tiền thu được tương ứng giá vàng trên thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Đối với cách thức rút tiền, theo chị T., nếu khách hàng thực hiện rút tiền nhanh, tiền sẽ về tài khoản trong vòng 15-30 phút. Tuy nhiên, phí được tính là khoảng 0,1%/giá trị tiền rút.

Trái lại, nếu thực hiện rút tiền theo lệnh thường, thời gian chờ đợi tiền về tài khoản là trong vòng 24 tiếng. Song, nhà đầu tư sẽ không bị mất phí.