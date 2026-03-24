CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) hôm 24/3 có văn bản công bố thông tin bất thường, giải trình cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp.

Theo đó, ngày 17/3 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Theo DGC, do ảnh hưởng của thông tin khởi tố, các cổ đông đã bán tháo cổ phiếu DGC, khiến giá cổ phiếu DGC nằm sàn 5 phiên liên tiếp kể từ ngày 17/3 đến ngày 23/3.

Bên cạnh đó, theo Hóa chất Đức Giang, việc biến động giá cổ phiếu trong thời gian nói trên còn chịu tác động xấu bởi thị trường chung, khi xung đột tại Trung Đông leo thang làm thị trường chứng khoán toàn thế giới giảm, trong đó có Việt Nam.

Ông Đào Hữu Huyền. Ảnh: DGC

Hôm 17/3, thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – cùng con trai là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố liên quan đến nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tài nguyên và kế toán. Cụ thể, ông Huyền bị tạm giam để điều tra về ba tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Duy Anh bị bắt về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi có thông tin về lãnh đạo DGC bị khởi tố, Mirae Asset là công ty chứng khoán đầu tiên đưa ra thông báo cắt margin (tỷ lệ cho vay ký quỹ) với cổ phiếu này, giảm từ 45% về 0%.

Chỉ sau vài phiên, cổ phiếu DGC đã giảm khoảng 25%.

Đáng chú ý, đà giảm này diễn ra ngay sau một nhịp hồi phục khá mạnh. Từ mức khoảng 60.000 đồng/cp vào cuối năm 2025, DGC đã tăng lên tới 81.000 đồng/cp vào ngày 12/3, trước khi đảo chiều mạnh.

Xa hơn, vào đầu tháng 12/2025, cổ phiếu này từng trải qua một cú rơi rất sâu với nhiều phiên giảm sàn liên tiếp, từ vùng gần 90.000 đồng/cp xuống sát 60.000 đồng/cp, dù khi đó không có thông tin tiêu cực rõ ràng nào được công bố.

Trong giai đoạn tăng trưởng mạnh của cổ phiếu, tài sản của ông Đào Hữu Huyền cũng gia tăng đáng kể. Từ mức dưới 50.000 đồng/cp vào năm 2023, DGC từng leo lên gần 130.000 đồng/cp vào giữa năm 2024. Nhờ đó, giá trị tài sản của Chủ tịch doanh nghiệp này ước tính đạt hàng nghìn tỷ đồng, đưa ông trở thành một trong những đại gia nổi bật trên sàn chứng khoán.

Trên thực tế, làn sóng tháo chạy khỏi DGC đã diễn ra từ năm ngoái, sau đó xuất hiện hoạt động bắt đáy của một số nhà đầu tư.

Hồi cuối năm 2025, 12 quỹ đầu tư đã bán sạch cổ phiếu DGC, với lượng nắm giữ của nhóm quỹ giảm hàng triệu đơn vị sau 2 tháng. Tới cuối tháng 2, chỉ còn khoảng 20 quỹ nắm giữ cổ phiếu DGC.

Hóa chất Đức Giang, thành lập năm 1963, tăng trưởng mạnh sau cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước. Từ 2020, doanh nghiệp liên tục lãi nghìn tỷ, đỉnh điểm 2022 đạt hơn 6.000 tỷ đồng nhờ mảng photpho vàng. Các năm sau lợi nhuận giảm nhẹ nhưng vẫn cao, khoảng 3.100–3.200 tỷ đồng giai đoạn 2023–2025. Doanh nghiệp sở hữu dòng tiền dồi dào, ít vay nợ, tổng tài sản lớn. Công ty con PAT đóng góp lợi nhuận nổi bật. Cổ phiếu DGC tăng mạnh giai đoạn 2021–2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp vướng tranh cãi quản trị và rủi ro pháp lý, có thể ảnh hưởng triển vọng dài hạn.