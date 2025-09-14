Anh Nguyễn Như Luân (SN 1999, quê Hải Dương) đã sang Nhật Bản được gần 5 năm, làm công việc bảo dưỡng ô tô. Anh sống trong căn nhà do công ty thuê, nằm ở một con ngõ đông dân tại Saitama.

Saitama là địa phương có cộng đồng người Việt khá đông nhưng khu vực Luân ở lại rất ít đồng hương.

"Ngày mới sang Nhật, tôi nhớ nhà quay quắt. Ngoài giờ làm, không có người thân hay bạn bè nên tôi chơi thể thao để vơi nỗi buồn. Sau này, thấy khoảng sân vài mét vuông trước hiên bỏ không, lại có nhiều ánh nắng, tôi quyết định cải tạo thành vườn trồng rau và hoa", Luân nói.

Luân cải tạo hiên trước nhà thành khu vườn nhỏ xinh, hoa nở rực rỡ

Anh xin thùng xốp cũ ở siêu thị, mang về đựng đất trồng rau muống, cải, mùng tơi, xà lách, thêm sả, ớt, cà pháo, rau thơm… Luân còn tìm tre, gỗ gần nhà, dùng dây thép dựng giàn cho mướp leo.

Từ nhỏ vốn thích trồng hoa, hay phụ mẹ làm vườn nên anh có chút kinh nghiệm. Thách thức lớn nhất là khí hậu Nhật khác hẳn Việt Nam. Mùa đông 3 tháng tuyết phủ trắng xóa.

"Thời gian đầu, tôi đau đầu vì sâu bệnh tấn công vườn, cắn mất rễ khiến cây nào cũng èo uột. Đi làm về, tôi cặm cụi chăm cây, bắt sâu. Tôi lên mạng đọc cách diệt sâu bệnh, mua một số loại thuốc an toàn, được phép sử dụng ở Nhật", Luân nói.

Khu vườn xanh mướt mùng tơi, rau cải, rau thơm của chàng trai Việt

Nhờ kiên trì, sau vài tháng, vườn rau xanh tốt, lá mơn mởn. Anh trồng thêm tulip, cúc, dạ hương thảo… tạo nên khu vườn nhỏ rực rỡ ngay trước ngõ, nơi hàng xóm thường qua lại.

"Thấy khu vườn tươi tốt, mấy cô bác hàng xóm đi qua hay dừng lại ngắm rồi hỏi thăm. Ở Nhật, người trẻ hiếm khi tự trồng trọt như vậy nên họ thấy khá lạ lẫm. Lâu dần, nhờ khu vườn mà tôi với hàng xóm hay nói chuyện, thân thiết hơn.

Tôi thường thu hoạch rau xanh rồi mang tặng các cô bác. Còn các cô bác thì nấu xúp, cơm trộn mang cho tôi”, chàng trai Việt kể.

Khu vườn là nơi giải trí sau giờ làm của chàng trai Việt

Khu vườn không chỉ cho anh rau sạch mỗi ngày, giúp vơi nỗi nhớ quê mà còn gắn kết tình cảm với láng giềng. Luân còn treo lá cờ Việt Nam ngay trước khu vườn, như một cách thể hiện niềm tự hào về Tổ quốc.

Nhiều người lạ, khi vô tình đi qua khu vườn cũng dừng lại chụp ảnh, trò chuyện với chàng trai. Luân luôn vui vẻ với những cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy.

Một vị khách qua đường dừng chân trò chuyện với anh Luân về khu vườn

Từ khi làm vườn, Luân lập kênh TikTok ghi lại kỷ niệm gửi về cho gia đình. Không ngờ, các đoạn video ngắn của anh được nhiều người quan tâm, thu hút hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt xem.

Nhiều người cho biết họ cảm nhận được lối sống tích cực, yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan của chàng trai Việt xa xứ. Một số khác ấn tượng với tình cảm gần gũi mà anh dành cho hàng xóm và cách anh trân trọng treo lá cờ Việt Nam.

Ảnh/Video: NVCC