Phản ứng của khán giả là điều dễ hiểu

- Phía bên kia thành phố được khán giả yêu mến bởi sự trong sáng, chữa lành của tuổi học trò. Tuy nhiên, những tập gần đây đang đẩy cao xung đột và sự thù hận. Phải chăng bộ phim đang thay đổi định hướng ban đầu hay đây là một "trạm dừng" tâm lý bắt buộc trong kịch bản để chuẩn bị cho một thông điệp lớn hơn ở phía sau?

Tình bạn đẹp của Thái và Cương khiến nhiều người ghen tỵ.

Khi khởi động dự án này, chúng tôi xác định đây là bộ phim thuộc thể loại học đường nhưng không đi theo hướng mô típ thanh xuân vườn trường tình cảm lãng mạn mà lựa chọn khai thác trực diện, không né tránh những góc tối của môi trường học đường và tâm lý vị thành niên.

Đó là những vấn đề nhức nhối đang được cả xã hội quan tâm: bắt nạt, bạo lực học đường, áp lực thành tích, áp lực bị so sánh đồng trang lứa, những tổn thương và sang chấn tâm lý, những vấp ngã, sai lầm và chuộc lỗi của lứa tuổi mới lớn. Đây vốn là lứa tuổi nhạy cảm, phức tạp và nhiều biến số nên cốt truyện sẽ phải phản ánh chân thực đời sống và thế giới nội tâm của các bạn trẻ.

Với một đề tài và thông điệp gai góc, có phần nặng nề như thế, chúng tôi đã chọn cách tiếp cận gần gũi, chân thực về thế giới nhiều màu sắc của tuổi học trò để khán giả có thể đồng cảm, sống cùng với mọi vui buồn, tâm tư, tổn thương của nhân vật rồi từ đó có thể thấu hiểu, chia sẻ với những thông điệp cốt lõi mà chúng tôi đã đặt ra.

Bởi vậy, thế giới học đường của các nhân vật trong phim (Cương, Khuê, Tuyết Lan…) có những mảng màu tươi sáng của tình bạn, những rung động đầu đời ngọt ngào là cần thiết. Nhưng thực chất Phía bên kia thành phố tiếp cận khai thác và bóc tách nỗi đau, sự tổn thương, hành động sai lầm của những đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành, sắp thành người lớn nhưng chưa hết trẻ con, từ đó người lớn, các bậc phụ huynh có thể nhìn thấy, thấu hiểu và nhận ra vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình nuôi dạy, đồng hành cùng con cái.

- Nhân vật Tuyết Lan đang nhận nhiều phản ứng từ khán giả vì sự thay đổi tâm lý quá nhanh và những mưu mô được cho là "quá già dặn so với học sinh cấp 3". Dưới góc độ người sáng tạo, biên kịch có thể chia sẻ sâu hơn về góc khuất tổn thương nào đã nhào nặn nên một Tuyết Lan sắc sảo nhưng cũng đầy đáng thương như hiện tại?

Ánh mắt thù hận của nhân vật Tuyết Lan khiến nhiều khán giả sợ hãi.

Để hiểu Tuyết Lan, chúng ta cần nhìn vào những mất mát mà cô bé đã phải trải qua. Tuyết Lan có một người mẹ có quá nhiều kỳ vọng vào con cái, khiến cuộc sống gia đình vô cùng ngột ngạt. Bố lại thường xuyên vắng nhà, Tuyết Lan chỉ có anh trai là người bạn thân nhất. Cho nên khi anh mất, cả thế giới của Tuyết Lan hoàn toàn sụp đổ.

Khuê và Cương chính là những người bạn tốt đầu tiên của Tuyết Lan, những người khiến cho cô bé vui vẻ và sống hồn nhiên đúng với tuổi của mình. Khi biết được thông tin Khuê và Cương liên quan đến cái chết của anh trai dù là thông tin chưa đầy đủ Tuyết Lan hoàn toàn mất niềm tin vào tình bạn, tình người.

Chúng tôi cho rằng phản ứng của khán giả là điều dễ hiểu bởi Tuyết Lan không phải mẫu nhân vật học đường quen thuộc. Ở góc nhìn của người viết, chúng tôi không xây dựng Tuyết Lan như một kẻ xấu đơn thuần mà như một trường hợp tâm lý điển hình của một đứa trẻ trưởng thành trong sự thiếu hụt về cảm xúc và cảm giác an toàn.

Nhiều người thường mặc định tuổi học sinh gắn với sự hồn nhiên nhưng trên thực tế, không ít em buộc phải trưởng thành sớm hơn tuổi do hoàn cảnh gia đình, những sang chấn tâm lý hoặc cảm giác bị bỏ rơi kéo dài. Một đứa trẻ không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu được yêu thương, được công nhận và được lắng nghe, các em có thể hình thành những cơ chế tự vệ phức tạp. Sự sắc sảo, tính toán hay khả năng thao túng đôi khi không xuất phát từ bản chất xấu xa mà là cách các em tìm kiếm sự kiểm soát trong một thế giới mình luôn cảm thấy bất an.

Điều gì đã khiến một cô gái ở tuổi đáng ra phải được sống vô tư lại lựa chọn những cách ứng xử như vậy? Chúng tôi muốn khán giả nhìn thấy phía sau những mưu mô ấy là một tâm hồn đầy tổn thương, luôn khao khát được thừa nhận, được yêu thương và nhìn nhận đúng giá trị của mình. Chính sự giằng xé giữa nhu cầu được yêu thương và nỗi sợ bị tổn thương đã tạo nên một Tuyết Lan vừa đáng thương vừa đáng giận.

Chúng tôi không cố tình tạo drama để gây sốc

- Nhiều ý kiến cho rằng phim đang bị "drama hóa quá mức" và thiếu đi những khoảng nghỉ cảm xúc khiến người xem cảm thấy mệt mỏi?

Hai nhân vật chính hoá thù hận chỉ vì sự xuất hiện của một cô gái.

Chúng tôi không cố tình tạo drama để gây sốc. Trước đó, nếu khán giả theo dõi phim sẽ thấy bên cạnh cảm xúc thư giãn, giải trí của tình bạn và những rung động đầu đời của tuổi mới lớn; cảm động ấm áp vì tình thân thì phim đan cài những tình huống, chi tiết có yếu tố xung đột âm ỉ dồn nén và những tâm lý bất ổn, sang chấn tinh thần căng thẳng của nhân vật như những lớp sóng ngầm, chuẩn bị cho những tình huống kịch tính, cao trào bùng nổ nhất thiết phải xảy ra để câu chuyện đi đúng hướng và thông điệp cốt lõi của phim bật ra một cách chân thật và thuyết phục.

Đó là tổn thương của Khuê khi bị bạo lực mạng và thể chất, nỗi ám ảnh của Khuê về đường tàu liên quan đến cái chết của anh trai Tuyết Lan trên cầu vào mùa hè năm ngoái; các tình huống bạo lực học đường giữa Cương và Thái, những lát cắt hồi tưởng về sang chấn tâm lý của người anh trai Tuyết Lan khi bị mẹ gây áp lực học hành thành tích, so sánh với “con nhà người ta”, hành vi đối đầu với mẹ và phản kháng khi bị bạn bắt nạt của Tuyết Lan…

Làm về đề tài bạo lực học đường và phản ánh những góc khuất trong tâm lý phức tạp của tuổi vị thành niên mà phim lại né tránh những cảnh bạo lực, đơn giản hóa nhân vật hay làm nửa vời, nước đôi, không dám đi đến cùng để phản ánh và bóc tách bản chất của vấn đề và vấn nạn nhức nhối này thì phim không thuyết phục và chạm đến cảm xúc chân thật cho người xem, đồng thời cho thấy sự thiếu trách nhiệm của người làm phim.

Khi triển khai đề tài này, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, lấy chất liệu từ những vụ bạo lực học đường đã xảy ra trong đời sống thực tế thời gian qua. Những tình huống bạo lực học đường xảy ra trong phim từ mức độ nhẹ đến mạnh được cân nhắc đưa vào không chỉ phản ánh chân thực những góc khuất của đời sống học đường, tâm lý tuổi vị thành niên mà quan trọng hơn là hướng tới tính giáo dục, thông điệp đạo đức và đem lại những góc nhìn phản biện đa chiều cho khán giả trước vấn nạn này.

Vì vậy, chúng tôi đón nhận tất cả các ý kiến, phản biện trái chiều của khán giả, điều đó cho thấy bộ phim đã thực sự chạm tới vấn đề đang được quan tâm, trăn trở của công chúng hiện nay là vấn nạn bạo lực học đường.

- Với những khán giả đang lo lắng, thậm chí có ý định bỏ phim vì diễn biến quá căng thẳng ở tập 19, 20, biên kịch nói gì về hành trình sắp tới của các nhân vật để họ tiếp tục kiên nhẫn đồng hành cùng bộ phim?

"Phía bên kia thành phố" các tập gần đây liên tục có tình huống gây sốc.

Tập 19 là đỉnh điểm của xung đột và cao trào. Phía sau đó sẽ là một loạt các câu hỏi đặt ra: Khuê có tỉnh lại và tha thứ cho Cương không? Cương phải đối mặt với sai lầm của mình như thế nào? Tình bạn của Cương và Khuê có được hàn gắn lại? Tình chị em của 2 bà mẹ có còn cơ hội nguyên vẹn như ban đầu? Câu hỏi của khán giả cũng là nhiệm vụ của người làm phim phải trả lời và giải quyết thấu đáo.

Chúng tôi biết đẩy một tình bạn cao đẹp của Cương và Khuê vào 1 biến cố thử thách nghiệt ngã vượt ngưỡng như vậy sẽ khiến nhiều khán giả bàng hoàng và làm nhiều con tim tan vỡ. Nhưng các bạn cứ yên tâm và kiên nhẫn thêm một chút, vì hành trình cuối của phim sẽ thực sự giải tỏa những cảm xúc căng thẳng, chúng tôi sẽ không phụ lòng tin và tình yêu của khán giả dành cho nhân vật.

Trích phim "Phía bên kia thành phố" (Nguồn: VFC)