Trong Phía bên kia thành phố tập 20 lên sóng tối nay, 25/6, Lan (Tú Quyên) ngỡ ngàng khi nghe thầy giáo báo tin Khuê (Thái Vũ) bị ngã chấn thương sọ não và đang hôn mê. Sự việc cũng khiến cả lớp xôn xao. Đúng lúc đó Thái đứng lên nói rằng mình biết lý do vì sao Khuê chấn thương khiến Lan lo lắng.

Ở diễn biến khác, bà Phúc (Khánh Linh) vẫn sốc nặng trước sự việc đau lòng của hai con. Bà buồn khi Khuê (Thái Vũ) nguy kịch còn Cương (Võ Hoài Vũ) có thể phải ngồi tù vì vô tình làm bạn chấn thương sọ não. Cương lúc này chỉ biết khóc và xin lỗi mẹ.

Trong khi đó, bà Phúc xin lỗi bà Xuân (Huyền Sâm) vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. "Xin em hãy cho thằng Cương cơ hội chuộc lỗi được không? Mẹ con chị sẽ chịu trách nhiệm vì những gì gây ra cho mẹ con em". Bà Xuân đáp: "Nếu nó không tỉnh lại, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ con chị".

Sự cương quyết và oán giận của bà Xuân khiến bà Phúc lo lắng nói không thể bỏ mặc mẹ con Khuê lúc này, mong bà Xuân nghĩ đến tình cảm của hai gia đình từ trước đến giờ. "Chị nghĩ với từng ấy chuyện xảy ra hai nhà vẫn giữ được tình cảm như xưa à? Chị đi về đi! Chị đừng đến đây nữa", bà Xuân nói rồi đẩy bà Phúc ra.

Hai bà mẹ sẽ giải quyết mâu thuẫn ra sao? Sự việc có khiến Lan thay đổi? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 20 lên sóng VTV1 vào 21h tối nay.