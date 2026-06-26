Trong Phía bên kia thành phố tập 21 lên sóng tối 26/6, bà Xuân (Huyền Sâm) vẫn giữ thái độ lạnh lùng với mẹ con bà Phúc (Khánh Linh) bởi Khuê (Thái Vũ) chưa tỉnh lại. Thảo (Ali Phục Phương) buồn vì cho rằng bà Xuân không còn muốn giao du với nhà mình nữa.

Trong khi đó, Lan (Tú Quyên) hỏi dò mẹ về tình hình sức khoẻ của Khuê. Bà Nhung (Thuỳ Dương) chất vấn con gái nếu quan tâm tới Khuê thì sao không tự mình vào bệnh viện thăm bạn.

"Mẹ nghĩ là có giận nhau chuyện gì những lúc như thế này cũng nên bỏ qua đi. Khuê vẫn hôn mê sâu, chưa có tiến triển gì cả. Mẹ của bạn suy sụp lắm. Mẹ thấy mọi người bảo là cô ấy cứ ngồi lì ở đấy chờ con, chẳng chịu ăn uống gì hết. Mà vụ này căng đấy, công an vào cuộc rồi. Đánh người gây thương tích như thế chắc là không thoát được án hình sự đâu", bà Nhung nói. Lan lẩm nhẩm: "Chắc sẽ không sao" và không khỏi lo lắng.

Ở diễn biến khác, Cương (Võ Hoài Vũ) vô cùng ân hận và đau khổ vì gây ra chuyện với người bạn chí cốt Khuê nên có ý định gieo mình xuống hồ nước. Liệu Cương có làm điều dại dột? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 21 lên sóng 21h tối 26/6 trên VTV1.

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