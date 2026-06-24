Trong Phía bên kia thành phố tập 19 lên sóng tối nay, 24/6, Cương tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đám bạn trong lớp cho rằng vì Khuê thích Lan (Tú Quyên) nên mới oán hận Cương chứ không phải vì cậu quay ra chơi với Thái - kẻ chuyên bắt nạt Khuê trước đây. Không những thế cô bạn còn chụp được bức ảnh tình cảm giữa Khuê và Lan được cậu kẹp trong vở.

Ở diễn biến khác, Khuê (Thái Vũ) quyết định nói chuyện với Lan. Cô nói biết 2 người không phải thủ phạm đẩy anh trai mình xuống sông nhưng hôm đó nếu anh trai Lan không gặp Khuê và Cương (Võ Hoài Vũ) thì sẽ không phải chết oan uổng, đau đớn như thế. Vì vậy họ không vô can trong chuyện này và sẽ phải trả giá.

Khuê nói sẽ tới thắp hương để tạ lỗi với anh trai Lan nhưng nếu cái giá của Lan là tình bạn của Khuê và Cương thì không được vì có chết họ cũng không phản bội nhau. "Mày chắc chưa?", Lan đáp bằng ánh mắt căm hận.

Trong khi đó, Cương tiếp tục hiểu lầm Khuê và chỉ thẳng mặt bạn nói là đồ khốn nạn. Khuê nói Cương mới là đồ khốn nạn và phản bội. Cương hỏi sao Khuê thích Lan lại không nói để mình rút lui mà chọn cách đâm sau lưng.

"Mày biết gì mà nói? Mày để cho một đứa con gái dắt mũi rồi quay lại chửi tao. Sáng mắt chưa? Dù cả thế giới này nói tao là thằng con hoang, tao đều có thể cắn răng mà sống tiếp. Sao tới chuyện này mà mày cũng lôi ra để sỉ nhục tao? Bọn này là anh em mà. Hay là từ bé đến giờ mày bên ngoài thì bảo vệ nhưng luôn khinh thường tao vì tao không có bố, tao là thằng con hoang", Khuê nói trong nước mắt.

Cương có nhận ra âm mưu của Lan? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 19 lên sóng VTV1 vào 21h tối nay.

Ảnh, clip: VTV