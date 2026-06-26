Năm 2023, Trần Thị Ban Mai - người đẹp đăng quang Miss Peace Vietnam 2022 đã vượt qua hơn 60 thí sinh để trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển BTV - dẫn chương trình của VTV9 với 89/100 điểm.

Cô gái 35kg và những gì gia đình không để con phải biết

- Hồi nhỏ chị mắc chứng khó đọc và suy dinh dưỡng, mất 3 tháng học bảng chữ cái, chỉ nặng 35kg khi học hết lớp 5 dù cao 1,6m vậy mà sau đó tốt nghiệp hạng ưu tại Mỹ. Đâu là bước ngoặt thật sự giúp chị vượt qua chính mình?

Khi nhìn lại tuổi thơ, điều tôi nhớ nhất không phải chứng khó đọc hay suy dinh dưỡng mà là chưa bao giờ phải đối mặt với những khó khăn một mình. Ngày đó, người lo lắng nhất không phải là tôi mà là bố mẹ. Hồi đó chưa có mạng xã hội, chưa có nhiều công cụ như bây giờ, bố mẹ phải tự tìm hiểu, kiên nhẫn đồng hành từng ngày. Mẹ in từng chữ cái ra giấy, ngồi ghép từng chữ với con, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Gia đình vốn sống ở Vũng Tàu, sau này bố mẹ quyết định chuyển lên TPHCM khi tôi còn rất nhỏ để con có nhiều cơ hội hơn. Dù có khó khăn đến đâu, bố mẹ chưa bao giờ để con cái cảm nhận sự thiếu thốn. Nếu có những giai đoạn khó khăn, người gánh phần đó là bố mẹ, không phải tôi. Vì vậy ký ức tuổi thơ của tôi không phải là những ngày cơ cực mà là cảm giác được yêu thương và che chở.

Hoa hậu Ban Mai

Tôi vẫn nhớ một lần cả nhà 4 người đi xe máy về Vũng Tàu thăm ông bà, trời mưa lớn, cả nhà ướt sũng. Nhìn chiếc ô tô chạy ngang, tôi vô tư nói: "Ước gì nhà mình có xe hơi để đỡ bị mưa". Vài năm sau, bố mẹ đã cố gắng mua được chiếc xe đầu tiên. Khi lớn lên tôi mới hiểu đằng sau những điều tưởng như bình thường đó là biết bao nỗ lực và hy sinh.

Bước ngoặt thực sự là quãng thời gian sang Mỹ du học khi lần đầu tiên trong đời phải tự mình giải quyết mọi thứ, thích nghi với môi trường và nền văn hóa mới. Tôi biết mình không có xuất phát điểm như nhiều chị lớn lên ở Mỹ từ nhỏ nên cách duy nhất là cố gắng nhiều hơn một chút mỗi ngày. Tốt nghiệp với kết quả mong muốn, tôi đã chứng minh những giới hạn của tuổi thơ không quyết định tương lai.

- Có khoảnh khắc nào chị từng muốn bỏ cuộc? Những ngày khó khăn và người thân trong gia đình đã truyền cho chị điều gì và điều đó có theo chị vào nghề báo hiện nay?

Có những lúc rất mệt, những giai đoạn áp lực nhưng đến mức muốn từ bỏ thì chưa. Tôi luôn nghĩ khó khăn nào cũng sẽ qua, chỉ cần còn ở đây, còn 1 ngày mới để bắt đầu lại vẫn còn cách giải quyết. Và điều lớn nhất gia đình truyền cho tôi không phải cách vượt qua khó khăn mà là sự trân trọng giá trị lao động và biết ơn với những gì mình đang có. Điều đó theo tôi vào nghề báo, giúp tôi dễ đồng cảm hơn với câu chuyện của người khác, dễ nhìn thấy những nỗ lực phía sau mỗi con người.

Những "vai" khác nhau và hình mẫu người đồng hành

- Từng làm phiên dịch cho Catriona Gray, đăng quang Miss Peace Vietnam 2022, tốt nghiệp Summa Cum Laude tại Mỹ và bây giờ là BTV truyền hình - chị thấy là chính mình nhất ở "vai" nào? Sau tất cả những trải nghiệm đó, con người chị thay đổi như thế nào và đang tìm kiếm điều gì ở người đồng hành tương lai?

Điều thú vị là tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là những "vai" khác nhau. Khi làm phiên dịch cho chị Catriona Gray, khi tham gia Miss Peace Vietnam, khi là sinh viên ở Mỹ hay bây giờ là biên tập viên truyền hình - tôi vẫn là cùng một con người đó, chỉ ở những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Hiện tại vai trò đại diện cho tôi nhiều nhất là biên tập viên truyền hình, nơi tôi dành nhiều thời gian, tâm sức và nhìn thấy mình của hiện tại rõ nhất. Nhưng để như hôm nay không thể thiếu cô sinh viên năm nào, không thể thiếu những trải nghiệm từ các cuộc thi trong quá khứ.

Về hình mẫu người đồng hành, điều thay đổi nhiều nhất có lẽ là góc nhìn của tôi về tương lai. Khi còn trẻ mình có thể nghĩ nhiều về cảm xúc, về sự rung động hay những trải nghiệm của tình yêu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều tôi nghĩ đến nhiều hơn là một gia đình.

Tôi mong người đồng hành sẽ là một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm, sự bao dung và đủ bản lĩnh để cùng mình xây dựng một mái ấm. Nếu ngày xưa tôi tìm một người yêu, bây giờ tôi nghĩ mình đang tìm một người có thể trở thành người cha của những đứa con mình trong tương lai.

- Bố mẹ có giục chị chuyện yêu đương, lập gia đình?

Có chứ! Ở độ tuổi này hầu như bố mẹ nào cũng quan tâm đến chuyện đó. Bố mẹ tôi cũng thường hỏi thăm, động viên và đôi khi nhắc khéo nên nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng bố mẹ cũng luôn nhắc quan trọng nhất là gặp được người phù hợp và chỉ quyết định lập gia đình khi mình thực sự sẵn sàng.

- Chị chọn sống kín tiếng, không khai thác hình ảnh cá nhân theo kiểu showbiz. Trong thời đại mà mạng xã hội quyết định nhiều thứ, chị có bao giờ cảm thấy sự lựa chọn đó khiến mình thiệt thòi?

Tôi luôn tự hỏi ngược lại: Những thứ mà mạng xã hội đang quyết định đó có phải là những thứ mình thực sự cần không? Điều quan trọng nhất vẫn là hiểu mình muốn gì? Ngay từ khi còn đi học, tôi đã muốn làm truyền thông, được đi nhiều nơi và làm những công việc có ý nghĩa. Những gì đang có hôm nay chính là những gì mình từng mong muốn khi còn là sinh viên. Vì vậy câu trả lời là tôi không cảm thấy thiệt thòi.

Tôi nghĩ nghề nào cũng có những khó khăn và cơ hội riêng. Không phải cứ làm trong lĩnh vực giải trí hay các cuộc thi sắc đẹp sẽ dễ dàng hơn và cũng không phải cứ làm báo chí hay truyền hình sẽ thiệt thòi hơn. Nếu chăm chỉ, nghiêm túc với công việc và không ngừng học hỏi, nghề nào cũng có thể mang lại cho mình một cuộc sống ổn định.

- Nhiều người nghĩ hoa hậu đi làm BTV là "bỏ chỗ kiếm nhiều tiền để nhận lương công chức". Thu nhập của một BTV trẻ có đủ để Ban Mai sống thoải mái ở TPHCM và chị có làm thêm công việc nào ngoài đài?

Tôi chưa bao giờ nhìn theo hướng đó. Khi lựa chọn trở thành biên tập viên truyền hình, tôi không thấy đang đánh đổi điều gì. Tôi sống khá đơn giản, có thói quen quản lý chi tiêu từ sớm và may mắn khi gia đình ở TPHCM nên không phải lo nhiều về chi phí thuê nhà hay sinh hoạt như nhiều người. Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy thoải mái và hài lòng với những gì mình đang có.

Ngoài đài, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận dẫn một số sự kiện, chương trình cộng đồng hay các hoạt động do đơn vị đối tác hoặc hệ thống VTV tổ chức, vừa để rèn thêm kỹ năng, vừa có thêm trải nghiệm nghề. Nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là vai trò biên tập viên truyền hình.

BTV Ban Mai trên sóng VTV:

Ảnh: NVCC, video: VTV