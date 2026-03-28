Theo số liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Hà Lan (CBS), tổng sản lượng điện đạt 132 tỷ kWh trong năm 2025, tăng trưởng 10% nhờ sự gia tăng mạnh từ điện mặt trời, khí đốt và than đá.

Đáng chú ý, lượng điện xuất khẩu đã đạt mức 30 tỷ kWh, tăng 25% so với năm trước. Động lực chính thúc đẩy con số này đến từ nhu cầu năng lượng tăng cao từ hai quốc gia láng giềng là Đức và Bỉ.

Năng lượng tái tạo chiếm 49% tổng sản lượng, trong khi các nguồn hóa thạch đóng góp 48%. Phần còn lại đến từ các nguồn khác và điện nhập khẩu.

Trong đó, điện mặt trời tăng 17% so với cùng kỳ nhờ một mùa nắng kéo dài và công suất lắp đặt các tấm pin tăng thêm 4%.

Ngành năng lượng Hà Lan sản xuất kỷ lục 132 tỷ kWh điện trong năm 2025.

Về điện gió, trong khi sản lượng trên đất liền sụt giảm do điều kiện gió kém thuận lợi, thì ngoài khơi lại tăng trưởng mạnh mẽ. Đó là nhờ các dự án điện gió ngoài khơi được khánh thành vào năm 2024 đã đi vào vận hành ổn định trong suốt cả năm 2025.

Việc đốt kèm sinh khối tại các nhà máy nhiệt điện than cũng góp phần vào tổng sản lượng năng lượng sạch, một lĩnh vực đã tăng gần 5 lần trong một thập kỷ qua.

Ở mảng năng lượng hóa thạch, nguồn này cung ứng 48% lượng điện toàn hệ thống, với sản lượng từ khí đốt tăng 11% và than đá tăng 25% so với năm 2024. Tuy nhiên, nếu xét trong dài hạn, tỷ trọng của than đá vẫn thấp hơn nhiều so với mức của năm 2015, ghi nhận mức giảm tới 70% sau 10 năm.

Hoạt động xuất khẩu điện của Hà Lan đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, xuất khẩu sang Đức tăng gần 50%, phản ánh tình trạng thiếu hụt sản lượng điện gió ngoài khơi của Đức và sự sụt giảm thủy điện tại Thụy Sĩ và Áo. Xuất khẩu sang Bỉ cũng tăng khoảng 25% do sản lượng điện hạt nhân tại nước này thấp.

Ở chiều ngược lại, lượng điện nhập khẩu giảm 19%, chủ yếu từ Đức, Bỉ và Na Uy, khi nguồn cung nội địa đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước.

CBS nhận định rằng, trong khi tiêu thụ nội địa ổn định, tăng trưởng sản lượng điện của Hà Lan ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu từ các thị trường nước ngoài. Điều này làm nổi bật vai trò mắt xích quan trọng của Hà Lan trong thị trường năng lượng khu vực.

Cũng theo CBS, Hà Lan đã lắp đặt thêm khoảng 550 MW điện mặt trời quy mô nhỏ (dưới 1 MW) chỉ trong nửa đầu năm 2025. Con số này cho thấy tốc độ phát triển nhanh của điện mặt trời phân tán bất chấp những bất ổn về chính sách và sự thiếu hụt dữ liệu về các hệ thống quy mô lớn hơn.

Các số liệu chính thức trước đó cho thấy, quốc gia này đã lắp đặt tới 4,32 GW công suất điện mặt trời trong năm 2024.

