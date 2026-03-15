Ngay từ sớm ngày 15/3, dòng người đã ùn ùn kéo về khu vực vòng xuyến đường Nguyễn Đăng Ninh, Lê Lợi trước đền Kỳ Cùng để tận mắt xem màn rước kiệu Quan lớn Tuần Tranh. Càng về trưa, lượng người tập trung càng đông, tạo nên khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp. Dù khu vực vòng xuyến có diện tích rất rộng, nhưng cũng nhanh chóng chật kín người.

Người ken đặc tại khu vực vòng xuyến trước đền Kỳ Cùng. Ảnh: Phạm Công

Nhiều người dân lựa chọn đứng dọc các tuyến đường dẫn vào đền Kỳ Cùng, trên vỉa hè hay các vị trí thuận lợi để có thể quan sát rõ đoàn rước kiệu. Từ trên cao nhìn xuống, cả khu vực vòng xuyến phủ kín người, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía đoàn rước.

Kiệu Quan lớn Tuần Tranh rước từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng được người dân hai bên đường mong chờ nhất lễ hội. Ảnh: Phạm Công

Theo phong tục của lễ hội, kiệu thiêng sẽ được rước từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng. Đây là khoảnh khắc được chờ đợi nhất, bởi nhiều người tin rằng việc được chứng kiến nghi lễ rước kiệu đầu năm sẽ mang lại may mắn, bình an và thuận lợi trong cuộc sống.

Đoàn rước với sự tham gia của nhiều người, kiệu sẽ đi nhiều vòng trước cửa đền Kỳ Cùng. Ảnh: Phạm Công

Một số người dân cho biết họ đã có mặt tại quảng trường từ nhiều giờ trước để giữ chỗ và chờ đợi đoàn kiệu đi qua. Dù phải đứng chờ khá lâu giữa biển người đông đúc, nhưng ai nấy vẫn giữ tâm trạng phấn khởi, bởi đây là một nghi lễ linh thiêng gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Người dân tìm những điểm cao để nhìn rõ đoàn rước kiệu. Ảnh: Phạm Công

Do lượng người đổ về quá đông, hầu hết các lối xung quanh vòng xuyến đều chật kín người đứng xem. Không khí lễ hội trở nên sôi động và náo nhiệt khi tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, báo hiệu đoàn rước kiệu đang tiến gần về đền Kỳ Cùng.

Chật kín người tại khu vực vòng xuyến đường Nguyễn Đăng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc của người dân Lạng Sơn. Mỗi dịp lễ hội, dòng người từ khắp nơi lại nô nức đổ về tham dự, cùng hòa mình vào không khí linh thiêng và cầu mong một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Đoàn rước kiệu kéo dài với nhiều nghi lễ của địa phương. Ảnh: Phạm Công

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm Bính Ngọ, lễ hội đã thu hút 1,5 triệu lượt du khách, tăng gần 700 nghìn lượt so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động dịch vụ trong dịp lễ hội đạt khoảng 1.450 tỷ đồng.

Nhiều người dân cầu khấn khi đoàn rước kiệu đi qua. Ảnh: Phạm Công

Người dân chen nhau ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để chờ đoàn rước kiệu đi qua. Ảnh: Phạm Công