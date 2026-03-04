Ngày 4/3, tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ hội tết Nguyên tiêu Bính Ngọ 2026 – một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc mở đầu năm mới của đô thị cổ.

Rất đông người dân và du khách hòa vào không khí lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa như múa thiên cẩu, múa lân – sư – rồng và diễu hành mừng Nguyên tiêu.

Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Dịp này, nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức tại các di tích, đình làng, nhà thờ tộc và hội quán người Hoa trong khu phố cổ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Theo quan niệm dân gian, tết Nguyên tiêu còn gọi là tết Thượng nguyên – ngày rằm đầu tiên của năm, được xem là dịp “Thiên quan tứ phước”. Từ lâu, người Hội An xem đây là “cái Tết sau Tết”, thời điểm mở đầu cho một năm mới hanh thông, an hòa.

Trong những ngày này, gần như toàn bộ không gian phố cổ được trang hoàng rực rỡ đèn lồng. Trước các nhà cổ, hội quán và chánh điện, những dàn nhang lớn được treo dày đặc. Người dân và du khách tứ phương về thắp hương, chiêm bái, cầu an, hái lộc và bốc xăm.

Nơi thu hút đông đảo người dân đến dâng hương xin lộc nhất là chùa Ông, còn gọi là Quan Công miếu.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại tết Nguyên tiêu ở Hội An:

Đoàn diễu hành xuất phát từ đình Hội An, đi qua các tuyến đường Bạch Đằng, khu vực chùa Cầu, đường Trần Phú rồi dâng hương tại Quan Công miếu (chùa Ông) trước khi kết thúc tại đường Hoàng Diệu

Đoàn diễu hành với hơn 300 người từ các hội quán, đoàn lân sư rồng... đã đi khắp các tuyến phố cổ

Dọc các tuyến phố cổ, du khách trong và ngoài nước thích thú ghi lại hình ảnh lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An

Du khách nước ngoài thích thú xem đoàn thiên cẩu diễu hành trên đường phố Hội An

Chị Narcissus, du khách đến từ Anh, cho biết đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến một lễ hội đặc sắc, độc đáo và mang đậm yếu tố tâm linh như vậy. Nữ du khách cũng ghi lại những thước phim về đoàn diễu hành để sau này có thể cùng người thân xem lại

Từ sáng sớm, người dân và du khách đã xếp hàng dài khoảng 1km dọc hai tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Huệ, quanh chùa Ông để chờ vào dâng hương trong dịp tết Nguyên tiêu

Càng về chiều, dù có thời điểm trời mưa, nhưng lượng người đổ về chùa ngày càng đông. Lực lượng chức năng bố trí cho người dân xếp thành hai hàng dài trước chùa để đảm bảo an ninh trật tự

Anh Lữ Văn Cường (SN 1997, trú phường Điện Bàn) chia sẻ: "Năm nào mình cũng đi lễ và xin lộc ở chùa Ông Hội An, nó đã thành thông lệ, hôm nay mình đến đây từ 6h sáng nhưng đã thấy nhiều người đến xếp hàng trước rồi. Mình làm nghề buôn bán nên đến đây trước là cầu bình an cho gia đình, sau là cầu tài lộc kinh doanh"

Chùa Ông ở Hội An thờ Quan Vũ – biểu tượng của trung, tín, tiết, nghĩa nên còn gọi là Quan Công Miếu. Chùa được xây năm 1653 và được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1991

Dòng người xếp hàng chờ đến lượt vào dâng hương

Mọi người đến đây cầu mong may mắn, tài lộc và bình an cho bản thân, gia đình; đồng thời xin xăm, hái lộc đầu năm

Năm nay, tại chùa Ông không ghi nhận tình trạng hóa vàng mã

Không chỉ thắp hương, nhiều người còn tìm đến gian thờ ngựa trong chùa để sờ vào tượng gỗ Xích Thố và Bạch Mã

Nhiều người vái lạy, vuốt tay lên tượng ngựa rồi xoa lên người

Theo quan niệm dân gian, việc sờ vào thân, cổ hoặc chân ngựa rồi vuốt lên đầu, vai mình sẽ giúp “lấy vía khỏe, vía may”, cầu mong một năm làm ăn thuận lợi

Sau khi cúng lễ hết các điện, mọi người xin xăm trong chùa Ông với niềm tin sẽ nhận được sự che chở, phù hộ của các vị thần