Hàng nghìn người dân và du khách đã xếp hàng từ rạng sáng chờ dâng hương tại chùa Ông ở Hội An và sờ tượng ngựa để cầu tài lộc, sức khỏe trong dịp tết Nguyên tiêu.
Ngày 4/3, tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ hội tết Nguyên tiêu Bính Ngọ 2026 – một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc mở đầu năm mới của đô thị cổ.
Rất đông người dân và du khách hòa vào không khí lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa như múa thiên cẩu, múa lân – sư – rồng và diễu hành mừng Nguyên tiêu.
Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Dịp này, nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức tại các di tích, đình làng, nhà thờ tộc và hội quán người Hoa trong khu phố cổ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Theo quan niệm dân gian, tết Nguyên tiêu còn gọi là tết Thượng nguyên – ngày rằm đầu tiên của năm, được xem là dịp “Thiên quan tứ phước”. Từ lâu, người Hội An xem đây là “cái Tết sau Tết”, thời điểm mở đầu cho một năm mới hanh thông, an hòa.
Trong những ngày này, gần như toàn bộ không gian phố cổ được trang hoàng rực rỡ đèn lồng. Trước các nhà cổ, hội quán và chánh điện, những dàn nhang lớn được treo dày đặc. Người dân và du khách tứ phương về thắp hương, chiêm bái, cầu an, hái lộc và bốc xăm.
Nơi thu hút đông đảo người dân đến dâng hương xin lộc nhất là chùa Ông, còn gọi là Quan Công miếu.
