Những ngày cận kề lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ (ngày 26-27 tháng Giêng tức ngày 14-15/3 dương lịch), không khí tại TP Lạng Sơn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của địa phương, thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương về tham dự. Năm nay, do lượng khách tăng cao, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã kín phòng từ nhiều ngày trước.

Trong bối cảnh đó, nhiều người dân tại tỉnh Lạng Sơn đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, đón du khách tới nghỉ hoàn toàn miễn phí.

Chị Thơ cùng người thân đã dọn dẹp nhà để sẵn sàng đón khách tới ở miễn phí. Ảnh NVCC

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Hứa Thị Thơ (SN 1994, trú tại số 51A đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh) cho biết gia đình chị đang tất bật sắp xếp lại nhà cửa để chuẩn bị đón khách.

Ngôi nhà của chị cao 5 tầng, có nhiều phòng với diện tích từ 50m2 đến 70m2 để hỗ trợ người dân, du khách tới ở miễn phí trong thời gian diễn ra lễ hội.

Chị Thơ cho biết, nhà của chị có thể hỗ trợ khoảng 100 người tới ở cùng, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 du khách đăng ký tới nghỉ tại nhà chị trong dịp lễ hội.

Từ những ngày trước, gia đình chị Thơ đã cùng nhau ghép xốp mềm để có chỗ cho người dân, du khách tới ở miễn phí. Ảnh NVCC

“Gia đình tôi có 5 người sinh sống. Khi biết năm nay nhiều khách sạn kín phòng, nhiều người từ xa không có chỗ nghỉ, tôi đã đăng thông tin lên mạng xã hội để ai cần có thể tới ở miễn phí”, chị Thơ chia sẻ.

Để thuận tiện cho du khách, chị Thơ dự kiến bố trí hai khu riêng biệt cho nam và nữ. Gia đình cũng đang dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, trải thêm xốp mềm dưới nền nhà để mọi người có chỗ nghỉ sạch sẽ, ấm áp.

Chị Thơ sẽ bố trí phòng nam và nữ riêng biệt để thuận tiện cho du khách tới ở dịp lễ hội. Ảnh NVCC

Không chỉ riêng gia đình chị Thơ, chị Trần Quyên (SN 1985, trú phường Đông Kinh) cũng chuẩn bị sẵn sàng hai căn nhà của mình để đón khách thập phương. Chị được biết năm nay giá phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ tăng cao và nhiều nơi hết phòng từ sớm nên đã nảy ra ý tưởng mở cửa nhà cho du khách ở miễn phí.

Hiện chị Quyên có hai căn nhà tại đường Phai Vệ và đường Lê Lợi (phường Đông Kinh), mỗi nhà cao 3 tầng. Các phòng trong nhà được dọn dẹp, sắp xếp lại để làm nơi nghỉ tạm cho du khách trong thời gian diễn ra lễ hội. Chị cũng dự kiến bố trí tầng 1 cho người cao tuổi để thuận tiện cho việc đi lại.

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ được coi là lễ hội lớn nhất Lạng Sơn khi có lượng khách đổ về rất đông. Ảnh: Đ.X

“Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ là niềm tự hào của người dân Lạng Sơn. Tôi mong muốn góp một phần nhỏ để mọi người từ khắp nơi về đây có chỗ nghỉ ngơi, yên tâm tham gia lễ hội”, chị Quyên nói.

Theo chị Quyên, đã có hơn 100 người gọi điện đăng ký tới ở. Dự kiến đến sáng ngày 26 tháng Giêng nhiều du khách sẽ bắt đầu tới nhà chị để nghỉ lại trước khi tham gia các hoạt động lễ hội.

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng hằng năm, được xem là lễ hội lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.