Ngày 28/2, hàng trăm du khách đã tham gia Ngày hội Làng nghề truyền thống Kim Bồng (phường Hội An, TP Đà Nẵng) - nơi các nghề mộc, dệt chiếu, đan thúng, điêu khắc gốc tre được giới thiệu và tái hiện ngay trong không gian làng.

Sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh làng nghề đến du khách gần xa. Không chỉ là dịp tri ân tiền nhân, ngày hội còn tạo điều kiện để du khách trực tiếp trải nghiệm. Nhiều vị khách quốc tế hào hứng cầm đục học làm mộc, tập đan chiếu cói cùng nghệ nhân địa phương.

Hình thành từ thế kỷ 16, Kim Bồng nổi danh với nghề mộc, dệt chiếu, đan thuyền thúng. Thợ làng từng góp phần dựng nên nhiều công trình tại Kinh thành Huế và phố cổ Hội An. Năm 2016, nghề mộc truyền thống nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trải qua nhiều thế kỷ, làng nghề vẫn giữ được những giá trị đặc trưng, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Hình ảnh du khách hào hứng trải nghiệm làm mộc, dệt chiếu tại Hội An:

Ngày hội Làng nghề truyền thống Kim Bồng trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút đông đảo du khách quốc tế tham gia và trải nghiệm

Từ những gốc tre sần sùi, nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ điêu khắc, tạo hình thành các tác phẩm Phúc – Lộc – Thọ, Thần Tài… mang dáng vẻ độc đáo

Du khách nước ngoài thích thú chọn mua tượng điêu khắc từ gốc tre. Chị Regina (du khách Anh) cho biết rất ấn tượng khi những rễ tre thô mộc được tạo hình thành các tác phẩm sinh động, giàu ý nghĩa

Những giá trị trăm năm của làng nghề Kim Bồng thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của du khách quốc tế

Nghệ nhân Nhân dân Huỳnh Sướng tận tình hướng dẫn du khách từng thao tác đục khắc khi trải nghiệm nghề mộc Kim Bồng

Du khách nước ngoài say mê khám phá công việc của người thợ mộc

Du khách học cách điêu khắc hình con giáp theo tuổi của mình trên miếng gỗ nhỏ

Chị Audrey (du khách Pháp) cho biết, chị cùng chồng và hai con đến Hội An du lịch dịp đầu năm. Gia đình chị đặc biệt thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm nghề mộc tại làng Kim Bồng. “Chúng tôi không chỉ tham quan mà còn được tự tay làm thử, cảm giác rất vui và đáng nhớ”, chị chia sẻ.

Gia đình du khách nước ngoài vui vẻ khoe thành phẩm điêu khắc sau khi trải nghiệm làm mộc tại làng Kim Bồng

Hai em nhỏ say sưa khắc tên mình lên miếng gỗ nhỏ, lần đầu cảm nhận sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của nghề mộc

Hai vợ chồng du khách nước ngoài hào hứng khi được các nghệ nhân "cầm tay chỉ việc" cách dệt chiếu cói

“Tôi rất nể phục những người thợ ở đây. Từ những sợi cói mỏng manh, họ có thể dệt nên những tấm chiếu rực rỡ sắc màu. Được nghe kể về lịch sử làng nghề và tự tay dệt chiếu là trải nghiệm thực sự thú vị”, nữ du khách Mỹ chia sẻ

Du khách thưởng thức các món ăn dân dã trong không gian chợ quê Kim Bồng, khép lại một ngày trải nghiệm đậm sắc màu làng nghề tại Hội An những ngày đầu xuân