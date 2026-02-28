Khách nước ngoài đến Hội An dịp này thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm nghề làm mộc, dệt chiếu tại làng nghề Kim Bồng hơn 500 năm tuổi.
Ngày 28/2, hàng trăm du khách đã tham gia Ngày hội Làng nghề truyền thống Kim Bồng (phường Hội An, TP Đà Nẵng) - nơi các nghề mộc, dệt chiếu, đan thúng, điêu khắc gốc tre được giới thiệu và tái hiện ngay trong không gian làng.
Sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh làng nghề đến du khách gần xa. Không chỉ là dịp tri ân tiền nhân, ngày hội còn tạo điều kiện để du khách trực tiếp trải nghiệm. Nhiều vị khách quốc tế hào hứng cầm đục học làm mộc, tập đan chiếu cói cùng nghệ nhân địa phương.
Hình thành từ thế kỷ 16, Kim Bồng nổi danh với nghề mộc, dệt chiếu, đan thuyền thúng. Thợ làng từng góp phần dựng nên nhiều công trình tại Kinh thành Huế và phố cổ Hội An. Năm 2016, nghề mộc truyền thống nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trải qua nhiều thế kỷ, làng nghề vẫn giữ được những giá trị đặc trưng, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
Hình ảnh du khách hào hứng trải nghiệm làm mộc, dệt chiếu tại Hội An: