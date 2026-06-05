Cách Hà Nội khoảng 120km, bãi Pặng thuộc xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ (xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ) là địa điểm trốn nắng nóng hút khách vài năm gần đây.

Bãi Pặng thực chất là một bãi cỏ rộng bằng phẳng nằm dọc hai bên con suối Thung, chảy từ thác Thung - một trong những thác nước đẹp nhất tỉnh Phú Thọ nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, xanh mát với dòng suối chảy dài, nước trong và mát lạnh ngay cả vào mùa hè.

“Lần đầu tiên tới bãi Pặng, gia đình mình lập tức ấn tượng với bầu không khí mát mẻ và cảnh quan xanh mát, bình yên ở đây.

Mặc dù đi đúng vào đợt nắng nóng nhưng mình thấy nhiệt độ ở bãi Pặng vẫn dễ chịu hơn Hà Nội, thích hợp làm chốn giải nhiệt ngày hè”, chị Dư Thị Bích Ngọc (đến từ xã Đông Ngạc, TP Hà Nội) chia sẻ.

Khung cảnh xanh mát, bình yên ở bãi Pặng

Từng ghé thăm nhiều điểm đến xanh mát ở miền Bắc, chị Ngọc đánh giá bãi Pặng có sức hút riêng nhờ khung cảnh núi đồi bao quanh và nằm gần thác nước lớn, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.

Đường đến đây khá thuận tiện, ô tô, xe máy hay xe khách đều có thể di chuyển tới tận nơi. Từ Hà Nội, du khách chỉ mất khoảng 2,5-3 giờ di chuyển.

“Gia đình tôi đi xe riêng, kết hợp ngắm cảnh và nghỉ dọc đường nên thời gian lâu hơn một chút”, chị Ngọc cho biết.

Gia đình chị Ngọc trải nghiệm 2 ngày 1 đêm ở bãi Pặng, kết hợp khám phá thác Thung hồi cuối tháng 5/2026

Gia đình chị Ngọc chọn cắm trại qua đêm trên bãi cỏ ven suối. Khu vực này có điện, nước, wifi cùng các dịch vụ như bể bơi suối khoáng, quán cà phê, ăn uống và lưu trú.

Chị Ngọc cho biết, chi phí cắm trại tự túc là 150.000 đồng/lều. Du khách cũng có thể thuê lều, bàn ghế, bếp nấu và các vật dụng cần thiết với giá hợp lý.

“Ở bãi Pặng, ban ngày trời khá nắng nhưng không quá oi bức. Đêm xuống se lạnh, ngủ không cần quạt, thậm chí phải đắp chăn”, chị Ngọc chia sẻ.

Bãi Pặng rộng, lại bằng phẳng, thích hợp làm không gian vui chơi, chạy nhảy cho trẻ nhỏ. Khu vực suối có độ nông vừa phải, du khách có thể tắm mát tại đây

Về ăn uống, gia đình chị Ngọc đặt bữa ăn từ homestay với các món dân dã được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên của vùng đất nơi đây như: xôi nếp, gà đồi nướng, cá nướng, rau su su xào tỏi, ốc đá hấp và cá sông chiên giòn.

Theo chị, các món ăn đều được nêm nếm vừa miệng, đậm nét ẩm thực địa phương nhờ sử dụng những loại gia vị đặc trưng như hạt dổi, mắc khén, tỏi núi hay ớt rừng...

Trong đó, gà đồi nướng là món chị ấn tượng nhất bởi thịt chắc, ngọt, được tẩm ướp với mắc khén nên đậm đà và thơm.

Bữa ăn dân dã với nhiều món ngon bản địa như cá suối, rau rừng, thịt gà đồi... ở bãi Pặng

Trong thời gian trải nghiệm tại bãi Pặng, gia đình chị còn kết hợp tham quan thác Thung, cách đó khoảng 300m.

“Mình đến đây đúng thời điểm thác nước đổ mạnh sau những ngày mưa nên khung cảnh càng thêm phần ấn tượng, hũng vĩ. Thác nước cao, đẹp, nước trong xanh và mát lành”, chị kể.

Gia đình chị Ngọc kết hợp khám phá thác Thung trong chuyến đi tới bãi Pặng

Nữ du khách cũng tiết lộ, tổng chi phí cho chuyến đi hết hơn 1 triệu đồng, gồm: 150.000 đồng phí cắm trại có điện, wifi; 80.000 phí cầu đường (đoạn cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình cũ), còn lại là tiền ăn uống, xăng xe.

Chị nhận xét, mức chi phí này khá rẻ, phù hợp cho chuyến trải nghiệm của gia đình 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ tại điểm đến không quá xa Hà Nội.

“Nơi đây có cảnh đẹp, không khí trong lành, đồ ăn ngon, chi phí hợp lý, đủ để cả nhà mình có một cuối tuần thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng ở thành phố. Con cái mình được thoả sức chạy nhảy, vui chơi, không bị phụ thuộc vào thiết bị điện tử’, chị Ngọc bày tỏ.

Xã Vân Sơn đang tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng, tăng cường quản lý hoạt động du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quảng bá, từng bước đưa du lịch địa phương phát triển chuyên nghiệp, trở thành điểm đến nổi bật của khu vực

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Duy Tư – Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn cho biết, bãi Pặng nằm dưới chân thác Thung là điểm du lịch trải nghiệm, sinh thái rất giàu tiềm năng của địa phương.

Nơi đây không chỉ sở hữu khí hậu vùng cao mát mẻ quanh năm, bãi cỏ tự nhiên bằng phẳng cùng dòng suối trong lành, mà còn được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Đảng ủy và chính quyền xã xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng là một trong những mũi nhọn chiến lược mang tính bền vững. Địa phương định hướng thu hút các nguồn lực đầu tư đa dạng, phát triển bài bản các loại hình từ camping đến glamping tiện nghi nhưng phải đặt nguyên tắc tuân thủ, bảo vệ môi trường tự nhiên lên hàng đầu.

“Điểm khác biệt và được xem như hồn cốt của du lịch Vân Sơn chính là nền văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. Chúng tôi đang tích cực vận động, hướng dẫn bà con làm du lịch gắn với việc gìn giữ kiến trúc nhà sàn, trang phục truyền thống và phát huy tinh hoa ẩm thực Mường cổ.

Đồng thời, địa phương sẽ đẩy mạnh kết nối, đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng và các đặc sản quà tặng vùng cao vào phục vụ du khách, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái du lịch cộng đồng văn minh, giàu bản sắc và đem lại sinh kế bền vững cho nhân dân”, ông Tư nhấn mạnh.

Ảnh, video: Ngọc Dư