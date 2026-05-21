Hội tụ thiên nhiên nguyên bản, hệ tiện ích đa trải nghiệm và khả năng khai thác linh hoạt, dòng biệt thự song lập này đang trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng tìm kiếm một chuẩn sống nghỉ dưỡng vững bền tại tây bắc Đà Nẵng.

Sống trọn từng khoảnh khắc giữa thiên nhiên và hệ tiện ích đa trải nghiệm

Với nhiều doanh nhân thành đạt hay Việt kiều, Đảo Ngọc hấp dẫn bởi khả năng dung hòa hai trạng thái tưởng chừng đối lập: đủ riêng tư để tái tạo năng lượng, nhưng cũng đủ sôi động để tận hưởng trọn vẹn nhịp sống nghỉ dưỡng ven biển.

Đó cũng là lý do anh Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội), một doanh nhân vừa ký hợp đồng căn song lập The Sea View tại Đảo Ngọc, tin rằng nơi đây sẽ mở ra chuẩn sống mà anh đã tìm kiếm từ lâu.

“Buổi sáng bắt đầu ngay trước hiên nhà. Tiếng sóng vỗ rì rào và gió biển thay thế cho chuông báo thức. Một tách cà phê giữa ban công lộng gió, ngắm mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời nơi vịnh biển tây bắc Đà Nẵng, đó chính là liệu pháp tinh thần vô giá mà không gì sánh được”, anh Bình mường tượng về cuộc sống tương lai.

Chủ nhân của biệt thự The Sea View có thể thức giấc mỗi ngày giữa thiên nhiên. Ảnh phối cảnh

Buổi chiều tại Đảo Ngọc mở ra chuỗi trải nghiệm liền mạch giữa hệ tiện ích ven biển đa chủ đề. Từ hiên nhà, cư dân tương lai của The Sea View có thể tản bộ tới Emerald Boulevard - tuyến phố đi bộ ven biển dài 1,3 km mang phong vị Địa Trung Hải, với quảng trường mở, boutique, café, nhà hàng và các không gian nghệ thuật, tạo nên nhịp sống nghỉ dưỡng sôi động suốt ngày đêm bên vịnh biển.

Hệ tiện ích ven biển đa trải nghiệm góp phần định hình chuẩn sống “retreat metropolis” tại Đảo Ngọc. Ảnh phối cảnh

Liền kề là Công viên Đảo Ngọc rộng 6.500 m2 được phát triển theo tinh thần “resort tại gia”, nổi bật với hồ bơi vỏ sò biểu tượng, vườn BBQ, artwork cảnh quan cùng những tuyến đường dạo ôm mặt vịnh. Không gian này mang tới những khoảng thư giãn riêng tư cho các gia đình đa thế hệ. Trẻ nhỏ thoải mái vui chơi giữa thiên nhiên, người lớn tận hưởng wellness ngoài trời hay quây quần trong những buổi tiệc hoàng hôn ngay trước thềm nhà.

Trong khi đó, Công viên Nắng Biển 4.800 m2 lại mang sắc thái trẻ trung với không gian Pop Art rực rỡ, bể bơi mosaic, khu vận động ngoài trời và loạt điểm check-in giàu năng lượng, góp phần tạo nên nhịp sống luôn sôi động tại Đảo Ngọc.

Công viên Nắng Biển mở ra không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi thế hệ trong gia đình. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, sự hiện diện của VinWonders Hải Vân Bay tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại “báu vật” Đảo Ngọc. Với quy mô 24,8 ha, đây là tổ hợp công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á, mang tới chuỗi hoạt động đa tầng giữa cảnh quan vịnh biển và thiên nhiên nguyên bản.

Khi màn đêm buông xuống, Đảo Ngọc khoác lên mình vẻ đẹp tĩnh tại của một “vịnh riêng” bên biển. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, tiếng sóng hòa cùng gió biển tạo nên không gian thư thái, nơi những cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc tận hưởng kéo dài trong trọn vẹn cảm xúc.

“Đảo Ngọc và The Sea View sẽ mang lại cho tôi nhiều hơn cả một chốn đi về. Ở đây, tôi có thể làm việc, nghỉ dưỡng, tận hưởng thiên nhiên và dành thời gian cho gia đình trong cùng một không gian sống. Đó mới là giá trị xa xỉ nhất”, anh Bình chia sẻ.

Biệt thự song lập Đảo Ngọc kết hợp hài hòa giữa không gian an cư riêng tư và khả năng khai thác linh hoạt. Ảnh phối cảnh

Chuẩn sống nghỉ dưỡng ven biển đi cùng giá trị khai thác bền vững

Sở hữu một căn song lập The Sea View không chỉ là lựa chọn về chốn an cư bên mặt vịnh, mà còn mở ra một phong cách sống linh hoạt cho các gia đình hiện đại. Tại đây, chủ nhân vừa có thể tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày giữa thiên nhiên biển xanh, vừa dễ dàng đón bạn bè, người thân hay kết hợp vận hành kinh doanh lưu trú trong những khoảng thời gian không sử dụng thường xuyên.

Thiết kế song lập giúp The Sea View dung hòa giữa tính riêng tư và sự kết nối. Mỗi căn biệt thự đều được tối ưu theo hướng thông thoáng, đón gió và ánh sáng tự nhiên từ vịnh biển, mang lại trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên cho gia đình đa thế hệ.

Giá trị của The Sea View còn đến từ tính hữu hạn của quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài. Đặc biệt, với những vị trí vịnh biển biệt lập như Đảo Ngọc, khả năng xuất hiện thêm nguồn cung tương tự trong tương lai gần như là không thể, giúp The Sea View trở thành một trong những dòng sản phẩm “limited” được thị trường khao khát sở hữu.

Đảo Ngọc sở hữu vị trí đắt giá nhất khi nằm ngay tại trung tâm của vịnh Nam Chơn, trực diện đại dương bao la. Ảnh phối cảnh

Ông Phước Trường, Giám đốc Sàn VietNam Land, nhận định đây đang là “thời điểm vàng” để tham gia thị trường.

“Đảo Ngọc hiện vẫn ở giai đoạn phát triển đầu tiên, gần như chưa qua tay nhà đầu tư thứ cấp nên dư địa tăng giá còn lớn. Đặc biệt, sự hình thành của Khu thương mại tự do Đà Nẵng cùng siêu cảng Liên Chiểu được kỳ vọng sẽ tạo ra dòng vốn, dòng người và nhu cầu lưu trú lớn đổ về khu vực tây bắc Đà Nẵng. Chuỗi động lực này sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững trong dài hạn, tức là càng mua sau thì chi phí sở hữu càng cao”, ông Trường nhận định.

Sở hữu The Sea View vào giai đoạn này giúp người mua nắm giữ biên độ tăng trưởng lớn nhất trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập. Đây không chỉ là một tư gia hạng sang, mà còn là di sản truyền đời, bảo chứng cho sự thịnh vượng được lưu giữ vẹn nguyên qua nhiều thế hệ.