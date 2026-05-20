Người mua nhà chóng mặt

Thị trường căn hộ tại huyện Bình Chánh cũ (nay được sắp xếp thành 7 đơn vị hành chính cấp xã) của TPHCM đang chứng kiến mức tăng giá mạnh chưa từng có trong vòng 5 năm trở lại đây.

Từ khu vực được xem là ngoại thành, Bình Chánh nay trở thành một trong những “điểm nóng” bất động sản phía Tây Nam thành phố, với nhiều dự án căn hộ có giá chạm ngưỡng 50-70 triệu đồng/m2, thậm chí xuất hiện những dự án tiến sát mốc 90 triệu đồng/m2.

Theo dữ liệu thị trường, giai đoạn 2018-2019, giá căn hộ tại Bình Chánh chỉ dao động khoảng 25-30 triệu đồng/m2. Đến giai đoạn 2020-2021, mặt bằng giá tăng lên 35-40 triệu đồng/m2 và một số dự án sơ cấp đã tiệm cận mức 55-70 triệu đồng/m2.

Tại các khu vực như Bình Hưng, Phong Phú hay dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, hàng loạt dự án mới như Trellia Cove tại Mizuki Park, Calla Garden, Uni Park hay FIFA City liên tục thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường căn hộ khu Tây Nam TPHCM.

Thị trường căn hộ tại Bình Chánh xuất hiện dự án có giá bán tới 90 triệu đồng/m2. Ảnh: Anh Phương

Đáng chú ý, phân khu cao tầng Trellia Cove tại khu đô thị Mizuki Park do Nam Long Group phát triển hiện được thị trường chào bán quanh mức 72-75 triệu đồng/m2. Thậm chí, một tòa tháp của dự án ghi nhận giá căn hộ tiến sát mốc 90 triệu đồng/m2.

Mức giá đó được xem là khó tưởng tượng nếu đặt trong bối cảnh cách đây 5 năm, nhiều dự án căn hộ cùng khu vực chỉ quanh ngưỡng 30-40 triệu đồng/m2.

Chị Thảo, nhân viên văn phòng đang làm việc tại phường Tân Thuận (quận 7 cũ), cho biết từng kỳ vọng tìm được căn hộ khoảng 2,5 tỷ đồng tại Bình Chánh để thuận tiện cho việc đi làm. Tuy nhiên, sau nhiều tuần đi xem các dự án, vợ chồng chị bất ngờ khi nhiều căn hộ 2 phòng ngủ đã có giá từ 4-5 tỷ đồng.

“Chúng tôi nghĩ Bình Chánh vẫn là khu vực vùng ven nên giá sẽ mềm hơn trung tâm. Nhưng khi nghe báo giá gần 80 triệu đồng/m2 ở một số dự án mới, vợ chồng tôi thực sự choáng”, chị Thảo chia sẻ.

Giá căn hộ khó giảm trong ngắn hạn

Giới chuyên gia cho rằng giá căn hộ Bình Chánh tăng mạnh chủ yếu nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, với các trục kết nối quan trọng như Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1A và cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Bên cạnh đó, thông tin quy hoạch đô thị cùng làn sóng dịch chuyển nhu cầu mua nhà từ khu trung tâm sang vùng ven trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm cũng góp phần đẩy mặt bằng giá khu vực này tăng nhanh.

Sự xuất hiện của các khu đô thị quy mô lớn cùng nhiều dự án tích hợp tiện ích hiện đại cũng làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.

Dẫu vậy, việc giá căn hộ tăng quá nhanh cũng đặt ra bài toán lớn về khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Nếu như trước đây chỉ cần khoảng 1,5-2 tỷ đồng là có thể mua một căn hộ trung cấp, thì hiện nay mức tài chính cần thiết đã tăng lên 4-5 tỷ đồng đối với nhiều dự án mới.

Theo ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia kinh tế thuộc Đại học Kinh tế TPHCM, chi phí đầu tư phát triển dự án tại TPHCM đang ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các khu vực vùng ven như Bình Chánh khi giá đất được điều chỉnh tăng. Điều này khiến giá bán căn hộ khó có khả năng giảm trong ngắn hạn.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo việc giá căn hộ liên tục leo thang đang khiến Bình Chánh dần mất đi lợi thế từng được xem là “vùng trũng” giá nhà của TPHCM