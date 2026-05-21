HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo danh mục được phê duyệt, trên địa bàn phường Ba Đình dự kiến thu hồi khoảng 1ha đất để triển khai 12 dự án. Trong số này có 11 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án vốn ngoài ngân sách.

Đáng lưu ý, có 8 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025. Trong đó có dự án mở rộng tuyến đường cuối phố Ngũ Xã thông ra phố Trấn Vũ; dự án Xây dựng, mở thông tuyến đường từ phố Quán Thánh đến phố Trấn Vũ qua ngõ 190-192 Quán Thánh, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm quận Ba Đình (cũ).

Một dự án hạ tầng đáng chú ý khác là cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây.

Khu vực trung tâm Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài giao thông, nhiều dự án cải tạo không gian công cộng cũng nằm trong danh mục thu hồi đất như cải tạo vườn hoa, cây xanh tại góc đường Yên Phụ - Hàng Than hay xây dựng tường rào bảo vệ khu vực 1 di tích chùa Châu Long.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, danh mục thu hồi đất lần này cũng tập trung vào nhóm dự án bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn phường Ba Đình.

Các dự án gồm tu bổ, tôn tạo đình An Trí; Tu bổ, tôn tạo đình Xuân Biểu; Xây dựng tường rào bảo vệ khu vực 1 di tích chùa Châu Long (trước là Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Châu Long).

Ngoài ra, dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng lại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi cũng được triển khai trong bối cảnh áp lực học sinh nội đô ngày càng lớn.

Trong nhóm dự án đăng ký mới có dự án tu bổ, tôn tạo đình Tây Luông và dự án quy hoạch, mở rộng phố Ngọc Hà theo quy hoạch H1-2, đoạn từ phố Hoàng Hoa Thám đến phố Sơn Tây.

Việc mở rộng tuyến phố Ngọc Hà được kỳ vọng giúp hoàn thiện kết nối giao thông khu vực trung tâm chính trị Ba Đình, đồng thời tạo diện mạo đô thị đồng bộ hơn cho khu vực.

Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, danh mục còn có 1 dự án vốn ngoài ngân sách là cải tạo chung cư nguy hiểm tại số nhà 148-150 Sơn Tây.