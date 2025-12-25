Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 25/12, ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có chức năng trung chuyển container quốc tế, trong khi khu Cảng Cái Mép - Thị Vải giữ vai trò cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển.

Cụ thể, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ chuyên về trung chuyển có tỷ lệ hàng container trung chuyển là 75-80%, còn lại 20-25% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong khi đó, khu Cảng Cái Mép - Thị Vải đóng vai trò cảng cửa ngõ khu vực kết hợp cảng trung tâm trung chuyển, với tỷ lệ hàng container trung chuyển theo mục tiêu đến năm 2050 là 20-25%, còn lại 75-80% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Sau năm 2050, khi Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đạt công suất tối đa, khu Cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục thu hút hàng trung chuyển quốc tế để hướng đến mục tiêu tỷ lệ hàng trung chuyển quốc tế đạt 50%.

Như vậy, hai khu cảng có tính chất bổ trợ, cùng phát triển nhằm hình thành khu cảng cửa ngõ - trung chuyển quốc tế quy mô lớn, hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các cảng biển lớn trong khu vực châu Á và thế giới.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: T.K

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế hàng hải quốc tế của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Riêng đối với TPHCM, cảng góp phần thu hút số vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hạ tầng cảng biển hiện đại. "Khi đi vào hoạt động, cảng có thể đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng/năm và tạo ra việc làm cho 6.000-8.000 lao động", ông Dũng nói.

Ngoài ra, cảng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực, đặc biệt tạo tiền đề cho việc quy hoạch và phát triển trung tâm logistics, khu thương mại tự do kết nối với cảng trung chuyển quốc tế.

Ở cấp độ quốc gia, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên bản đồ hàng hải với vai trò là trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, cảng đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hỗ trợ hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, giảm chi phí trung gian, theo ông Dũng.

Về tiến độ triển khai "siêu" dự án này, đại diện Sở Xây dựng cho hay, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND TPHCM cũng đã ban hành kế hoạch triển khai.

Dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư, quá trình này gồm 4 bước: UBND TPHCM có văn bản chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất đăng ký thực hiện dự án; cơ quan chức năng đánh giá nội dung đề xuất và đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư; quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án Cảng trung chuyển Cần Giờ do Liên danh Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A lập và đề xuất. Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án có quy mô khoảng 7,2km cầu cảng, tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay (24.000 TEU), công suất thông qua 10-15 triệu TEU. Với quy mô lớn, nhà đầu tư dự kiến phân kỳ đầu tư thành 7 giai đoạn, thời gian thực hiện trong 22 năm. "Siêu" dự án này được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025, với tổng vốn đầu tư là 113.531 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD).