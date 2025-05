Theo đó, trang Facebook của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) mới đây đã đăng tải 1 đoạn clip và 1 bài viết về màn trình diễn drone tại TPHCM diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, với 10.518 thiết bị.

Tổ chức này có thông báo ghi nhận kỷ lục về số lượng drone bay đồng thời nhiều nhất trong đêm tổng duyệt trình diễn, tối 28/4.

Một số hình ảnh của màn biểu diễn hơn 10.500 drone tại TPHCM cuối tháng 4. Ảnh: Nguyễn Huế

Được biết, chương trình biểu diễn hơn 10.500 drone là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động “Sắc màu thành phố Bác” nhằm hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Điều đáng nói là trong quá trình tổng duyệt trình diễn hơn 10.500 drone khiến người dân có nhiều tiếc nuối khi có những sự cố đáng tiếc.

Cụ thể, theo kế hoạch của các đơn vị tổ chức, màn trình diễn 10.500 drone sẽ diễn ra vào các ngày 19/4, 26/4 và 30/4. Nhưng vào những ngày 19 và 26 đều không thể thực hiện được màn trình diễn.

Tối 28/4 đã diễn ra màn tổng duyệt trình diễn 10.500 drone. Nhưng sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, khi cho rằng, hình ảnh quảng bá thương hiệu chiếm phần lớn.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trao chứng nhận cho đại diện đơn vị tổ chức. Ảnh: Guinness World Records.

Ban tổ chức lên tiếng “đại tiệc thị giác” 10.500 drone có đơn vị đồng hành. Buổi tổng duyệt trình diễn là để kiểm tra nội dung, trả quyền lợi cho các đơn vị đồng hành. Ban tổ chức cũng nói rõ, buổi biểu diễn chính thức 10.500 drone vào tối 1/5 sẽ không có nội dung trả quyền lợi cho đơn vị đồng hành vì đã trả trong buổi tổng duyệt.

Bất ngờ, tối 30/4 bất ngờ có màn trình diễn drone trên bầu trời TPHCM mà không có thông báo trước. Màn trình diễn diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng 4 – 5 phút và đã ghép được 4 hình ảnh. Tuy nhiên sau đó, sự cố đã xảy ra, nhiều drone đã bị mất kiểm soát, rơi xuống.

Ban tổ chức có thông báo, do nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay nên để đảm bảo an toàn, đơn vị tổ chức quyết định dừng bay và thu hồi drone. Ban tổ chức thông báo cũng ngừng bay biểu diễn vào ngày 1/5.

Các drone bị rơi thì đơn vị tổ chức đã mất nhiều ngày để tìm kiếm, thu hồi và kêu gọi người dân nhặt được thì hoàn trả.