Chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2025), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng tại Singapore từ ngày 24 - 27/8/2025 với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Đại sứ Trần Phước Anh phát biểu tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật truyền thống Việt Nam được Đại sứ quán Việt Nam và Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore phối hợp tổ chức tại Trung tâm Our Tampines Hub - Festive Plaza vào tối ngày 26/8/2025 với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng Phu nhân và đông đảo cộng đồng người Việt Nam cùng bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh đây là một sự kiện rất đặc biệt được tổ chức trong bối cảnh cả nước Việt Nam đang hân hoan chuẩn bị cho đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chương trình với những tiết mục nghệ thuật đa dạng và độc đáo, bao gồm nhiều loại hình từ tân nhạc, tân cổ cho đến hát xẩm, hát văn và độc tấu nhạc cụ truyền thống.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng Phu nhân chụp ảnh với các nghệ sĩ Nhà hát sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và được trình diễn bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp từ Nhà hát sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, kết hợp với một số nghệ sĩ kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đại sứ cũng trân trọng cảm ơn Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán tổ chức sự kiện này, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tạo điều kiện tổ chức đoàn nghệ thuật sang biểu diễn trong dịp trọng đại này.

Nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải, Trưởng đoàn nghệ thuật cải lương, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được mang lời ca tiếng hát đến với bà con kiều bào tại Singapore trong thời khắc thiêng liêng kỷ niệm 80 năm của dân tộc. Những màn trình diễn đặc sắc đã giúp bà con cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu quê hương đất nước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, được cộng đồng kiều bào hoan nghênh và đánh giá cao, góp phần vào thành công chung của chương trình.

Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban, Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết đây là lần đầu tiên kiều bào tại Singapore được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc trong không gian mở, cùng bạn bè quốc tế và rất đông thành viên trong cộng đồng.

Đoàn nghệ thuật đã mang đến một chương trình vô cùng ý nghĩa cho kiều bào xa Tổ quốc với những tiết mục không chỉ là món quà tinh thần quý báu, mà còn giúp cộng đồng người Việt tại Singapore thêm gắn bó với cội nguồn và văn hóa dân tộc. Đây thật sự là một đêm hội tụ đầy tự hào, xúc động, trên sân khấu rực rỡ sắc màu Việt Nam và hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động nghệ thuật ý nghĩa như thế này để tiếp tục phục vụ bà con.