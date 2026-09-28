Trong cuộc phỏng vấn với Kristen Welker, người dẫn chương trình Meet the Press của NBC, Bill Gates cho rằng việc để các công ty AI tự giám sát là chưa đủ. “Bạn cần các cơ quan thực thi pháp luật và các chính trị gia tham gia vào cuộc thảo luận về những biện pháp bảo vệ và cơ chế giám sát”, ông nói.

Theo Gates, các yêu cầu giám sát bắt buộc có thể tạo thêm chi phí cho ngành công nghệ, nhưng sẽ không làm chậm đáng kể tốc độ phát triển AI.

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã hơn một lần nói về tác động tiêu cực của AI. Ảnh: Bloomberg

Đáng chú ý, ông đưa ra cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng về khả năng AI bị lạm dụng. Ông cho rằng AI trong tay những người có ý đồ xấu “chắc chắn đủ mạnh để tạo ra những sự kiện... gây ra một tỷ người chết”.

“Chưa từng có vũ khí nào mạnh như sự kết hợp giữa những người có ác ý với các công cụ AI mới nhất”, Gates nói.

Nhận định này nằm trong chuỗi cảnh báo ngày càng nhiều về những rủi ro cực đoan của AI. Các kịch bản được giới chuyên gia đề cập bao gồm việc AI hỗ trợ phát triển vũ khí sinh học, gây gián đoạn các hệ thống quan trọng hoặc làm gia tăng nguy cơ xung đột hạt nhân.

Đồng sáng lập Microsoft cũng bác bỏ quan điểm cho rằng một “kill switch” - công tắc có thể tắt AI trong trường hợp khẩn cấp, là đủ để kiểm soát công nghệ.

Theo ông, AI hiện chưa đạt tới mức có thể tự động chiếm quyền kiểm soát máy tính và ngăn con người tắt hệ thống. Việc chỉ tập trung vào một cơ chế tắt khẩn cấp vì vậy không giải quyết được toàn bộ vấn đề an toàn.

Những cảnh báo mới nhất tiếp nối bài viết dài gần 6.000 từ mà Gates công bố hồi cuối tháng 8, trong đó ông phân tích những tác động tiềm tàng của AI đối với con người, từ việc thay thế một số công việc đến các rủi ro nghiêm trọng hơn khi công nghệ ngày càng mạnh.

Một số lãnh đạo công nghệ khác, trong đó có Sam Altman và Elon Musk, cũng từng lên tiếng về nhu cầu kiểm soát hoặc làm chậm một số hướng phát triển AI. Ngày 23/9, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders đề xuất một dự luật nhằm tạm dừng phát triển AI tiên tiến trong thời gian xây dựng các biện pháp bảo vệ.

Dù vậy, cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh những rủi ro giả định trong tương lai. Việc AI đã được sử dụng trong các hoạt động quân sự, giám sát và thực thi pháp luật cũng đang gây tranh luận về trách nhiệm và cơ chế kiểm soát công nghệ.

Ở góc độ cá nhân, Gates cho biết ông vẫn sử dụng AI nhưng không để công nghệ này thay thế các mối quan hệ con người. Khi được hỏi liệu có lĩnh vực nào ông chủ động không sử dụng AI hay không, Gates nói ông không dùng AI cho các mối quan hệ cá nhân.

(Theo The Guardian)