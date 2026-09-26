Chiều 26/9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho cử nhân khóa 2022 các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Marketing và tân Kỹ sư khóa 2021 các ngành kỹ thuật tốt nghiệp đợt tháng 9/2026. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt khi những sinh viên đầu tiên của ngành Báo chí tại PTIT chính thức tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Quang Anh cho biết các tân cử nhân khóa D2022 bước vào Học viện trong một giai đoạn đặc biệt, khi xã hội vừa trải qua những biến động của đại dịch và bắt đầu thích ứng với những phương thức học tập, làm việc và kết nối mới. Đến thời điểm tốt nghiệp, các em lại đứng trước một bước chuyển lớn khác khi công nghệ số và AI đang tiếp tục làm thay đổi chính những lĩnh vực mình theo học.

PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tại lễ tốt nghiệp ngày 26/9. Ảnh: Tuấn Anh

Theo Phó Giám đốc PTIT, báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ trong môi trường số; nội dung đa phương tiện được sáng tạo và tiếp nhận trên ngày càng nhiều nền tảng. Marketing cũng thay đổi khi dữ liệu và công nghệ trở thành những công cụ quan trọng để kết nối với công chúng.

“Trong bối cảnh ấy, người làm nghề cần kiến thức chuyên môn, khả năng sử dụng công nghệ, hiểu công chúng và biết hợp tác với những người đến từ các lĩnh vực khác nhau”, ông nói.

PGS.TS Trần Quang Anh nhấn mạnh môi trường đào tạo có thế mạnh về công nghệ là một lợi thế đối với sinh viên PTIT khi bước vào thị trường lao động. Tuy nhiên, ông kỳ vọng các tân cử nhân không chỉ biết tận dụng công nghệ để sáng tạo mà còn phải biết suy nghĩ độc lập và cân nhắc tác động của sản phẩm mình tạo ra đối với con người và xã hội.

Đặc biệt với những tân cử nhân Báo chí đầu tiên của Học viện, ông cho rằng đây là thành quả không chỉ của sinh viên và đội ngũ giảng viên mà còn của các gia đình đã tin tưởng lựa chọn một ngành học mới tại PTIT.

“Từ hôm nay, câu chuyện phát triển của ngành báo chí Học viện sẽ được viết tiếp qua chính công việc và những đóng góp của các em”, PGS.TS Trần Quang Anh nhắn nhủ.

Tại lễ tốt nghiệp, lãnh đạo PTIT cho biết trong số sinh viên D2022 tốt nghiệp đợt này, 52,4% đạt loại giỏi và xuất sắc, 46,9% đạt loại khá. Nhiều sinh viên đạt thành tích tại các cuộc thi học thuật, nghề nghiệp, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, tình nguyện và các chương trình vì cộng đồng.

Một trong những câu chuyện gây xúc động tại buổi lễ thuộc về Đàm Thúy Mai (ngành Truyền thông đa phương tiện), nữ sinh hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi cha và lớn lên tại vùng biên Cao Bằng. Mai được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đồng hành, đỡ đầu thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Đồng thời, em nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, nguyên Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị khác. Từ cô học trò vùng biên đến sinh viên PTIT và nay là tân cử nhân, hành trình của Mai được xem là câu chuyện về nghị lực, sự sẻ chia và những cơ hội được trao đúng lúc.