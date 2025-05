Đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành bán dẫn, AI, an ninh mạng

Theo Đề án, UBND tỉnh giao Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 5/2025.

Mục tiêu cụ thể đối với đào tạo cử nhân, kỹ sư và kỹ sư thực hành: Hệ cử nhân, kỹ sư đào tạo 4.020 cử nhân, kỹ sư thuộc các chuyên ngành (bao gồm 2.120 người trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch, Đóng gói và kiểm thử vi mạch, 1.900 người trong lĩnh vực AI, An toàn và an ninh mạng).

Đào tạo 980 kỹ sư thực hành (bao gồm 380 kỹ sư trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch, Đóng gói và kiểm thử vi mạch, 800 kỹ sư trong lĩnh vực AI, an toàn và an ninh mạng).

Đồng thời, đào tạo bổ sung và nâng cao kiến thức cho kỹ sư, cử nhân thuộc các ngành gần, như: Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật điện, Điều khiển tự động hóa, Vật lý, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu và Kỹ thuật phần mềm. Dự kiến sẽ bồi dưỡng cho 2.500 kỹ sư, cử nhân trong đó bao gồm 1.500 nhân lực trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch, Đóng gói và kiểm thử vi mạch, 1.000 nhân lực trong lĩnh vực AI, an toàn và an ninh mạng.

Bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia: Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 95 giảng viên và đào tạo 5 tiến sĩ về công nghiệp bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng.

2 giai đoạn triển khai

Theo UBND tỉnh, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2025 - 2027 và giai đoạn 2028 - 2030.

Ở giai đoạn 2025 - 2027, đào tạo khoảng 2.660 kỹ sư, cử nhân bao gồm 1.370 kỹ sư, cử nhân trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch, 1.290 kỹ sư, cử nhân trong lĩnh vực AI, an toàn và an ninh mạng. Đào tạo khoảng 260 kỹ sư thực hành bao gồm 110 kỹ sư thực hành thuộc lĩnh vực Đóng gói và kiểm thử vi mạch và 150 kỹ sư thực hành thuộc lĩnh vực AI.

Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn khoảng 1.000 kỹ sư, cử nhân các ngành gần làm việc trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch, Đóng gói và kiểm thử vi mạch (khoảng 600 người), AI, an toàn và an ninh mạng (khoảng 400 người).

Đồng thời, xây dựng 1 phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung được trang bị đầy đủ để phục vụ đào tạo và nghiên cứu về các công đoạn thiết kế, gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch.

Ở giai đoạn 2028 - 2030: Đào tạo khoảng 1.360 kỹ sư, cử nhân bao gồm 750 người trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch, Đóng gói, kiểm thử vi mạch, 610 người trong lĩnh vực AI, an toàn và an ninh mạng.

Đào tạo khoảng 720 kỹ sư thực hành bao gồm 270 kỹ sư trong lĩnh vực Đóng gói, kiểm thử vi mạch, 450 kỹ sư trong lĩnh vực AI, an toàn và an ninh mạng.

Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho 1.500 kỹ sư, cử nhân các ngành gần cho các lĩnh vực Thiết kế vi mạch, Đóng gói và kiểm thử vi mạch (900 người), AI, an toàn và an ninh mạng (600 người)…

Trường Đại học Quy Nhơn chú trọng đầu tư đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo

Đầu tư 120 tỷ xây dựng 1 phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung

Để triển khai các nhiệm vụ đặt ra, UBND tỉnh gợi mở, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Định mở các chuyên ngành đào tạo về thiết kế, đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng.

Đồng thời xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo về: Thiết kế, đóng gói và kiểm thử vi mạch; An toàn và an ninh mạng. Tăng cường mối quan hệ trong hệ sinh thái các trường ĐH quốc tế đang có để tham khảo ý kiến các chuyên gia và cập nhật chương trình đào tạo…

Cùng với đó, phát triển đội ngũ giảng viên: Cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 95 giảng viên và đào tạo 5 nghiên cứu sinh về công nghiệp bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng. Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển thực tế liên quan lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng.

UBND tỉnh cũng cho biết, sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 1 phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung đặt tại Trường ĐH Quy Nhơn với tổng kinh phí đầu tư 120 tỷ đồng.

Thông qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, cho vay vốn nộp học phí với lãi suất ưu đãi theo quy định của Thủ tướng đối với người học tham gia các chương trình đào tạo cử nhân (4 năm; mức học phí bình quân 38.3 triệu đồng/năm) và Kỹ sư (4,5 năm; mức học phí bình quân 39.6 triệu đồng/năm), dự kiến cho vay 40 triệu đồng/năm và hỗ trợ miễn lãi suất cho các đối tượng này trong thời gian tham gia đào tạo. Kinh phí dự kiến 118,720.80 tỷ trong 8 năm.

Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng phối hợp với các cơ sở đào tạo trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong nghiên cứu, tạo điều kiện thực hành, thực tập cho người học tại doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối và tuyển dụng người học khi tốt nghiệp…

Bình Định đã hình thành các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Trong đó, dấu ấn quan trọng là việc xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa - Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn với quy mô 242 ha. Hạt nhân của khu đô thị này là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), nơi quy tụ Hội đồng Quốc tế bảo trợ cấp cao về khoa học. Bên cạnh đó, Bình Định còn đẩy mạnh đầu tư phát triển các trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ với nhiều dự án quy mô lớn như: Công viên Sáng tạo TMA (diện tích 10,25 ha); Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT tại Quy Nhơn (15,99 ha); Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo - Đô thị phụ trợ Bình Định (93,24 ha); Khu công nghệ số tập trung tại Long Vân, TP. Quy Nhơn (177 ha).

An Nhiên