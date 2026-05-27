Trước đó, khoảng tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an Bắc Ninh phát hiện hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Mỗi ngày, website này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem các trận đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều môn thể thao khác.

Giao diện website được đầu tư chuyên nghiệp nhằm thu hút người xem. Các trận đấu đều có bình luận bằng tiếng Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với một đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Ngoài phát sóng lậu nội dung thể thao, website này còn gắn quảng cáo và điều hướng người dùng sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ như một “công ty ngầm” trên không gian mạng với nhiều bộ phận gồm lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO và kế toán.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian nhằm ẩn địa chỉ IP, liên lạc qua các ứng dụng mã hóa và thanh toán bằng tiền điện tử.

Các thành viên chủ yếu làm việc trực tuyến, nhiều người không biết nhau ngoài đời. Trong đó, một đối tượng trú tại Hà Nội là người đứng ra tổ chức, điều hành toàn bộ hệ thống “Bún Chả TV”.

Nguồn thu chính của đường dây đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các website cá cược trực tuyến. Riêng nhóm bình luận viên được trả từ 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15/5, Ban chuyên án phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc. Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm cùng các phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng.