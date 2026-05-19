Ngày 19/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây web lậu "Xôi Lạc TV".

Trong thư, Đại sứ quán ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong xử lý vụ việc. Kết quả này góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có bản quyền và người sử dụng dịch vụ hợp pháp.

Theo Cục A05, thời gian qua, trước tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

Công an đột kích trụ sở của web lậu "Xôi lạc TV". Ảnh: CACC

Việc triệt phá đường dây Xôi Lạc TV được đánh giá là vụ việc điển hình, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và năng lực thực thi pháp luật của lực lượng chức năng Việt Nam trong đấu tranh với hành vi vi phạm bản quyền có tổ chức, diễn ra trên môi trường số và có tính chất xuyên biên giới.

Cần sự phối hợp chặt chẽ

Cục A05 cho rằng sự ghi nhận của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên không gian mạng không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà đã trở thành thách thức chung.

Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân hoạt động xuyên biên giới.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam cũng đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao, chủ thể quyền, các tổ chức, cá nhân tiếp tục phối hợp trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, minh bạch.