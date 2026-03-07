Ai điều hành hệ thống "Xôi Lạc TV"?

Liên quan đến việc triệt phá đường dây "Xôi Lạc TV", Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã bắt giữ 38 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác với quy mô gần 1.000 tỷ đồng.

Các hành vi này được tiến hành thông qua các trang web được nhiều người biết đến như XoilacTV, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88...

Cụ thể, vào tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố 38 đối tượng do Phạm Nguyễn D. (SN 1979, trú Hà Nội) và Nguyễn Công Đ. (SN 1993, trú Hà Nội) cầm đầu về các hành vi trên.

Hai đối tượng cầm đầu Phạm Nguyễn D. và Nguyễn Công Đ. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại, 4 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận; phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ô tô, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác, tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, đường dây trên đã hoạt động từ nhiều năm, với các đối tượng tham gia thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Hưng Yên; thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Vì sao nhiều web lậu có tên "Xôi Lạc" vẫn hoạt động?

Sau khi cơ quan chức năng triệt phá hệ thống “Xôi Lạc TV”, nhiều người vẫn có thể truy cập những trang web có tên "Xôi Lạc" để xem lậu bóng đá.

Đại tá Nguyễn Huy Lục - Trưởng Phòng 5 (A05) lý giải: "Xôi Lạc" là tên gọi chung của nhiều trang web, đường dẫn. Những trang này dẫn nguồn và phát sóng từ các quốc gia lân cận, ngoài Việt Nam.

Cục A05 đã và đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các trang web nêu trên.

Trong khi đó, đối với hệ thống “Xôi Lạc TV” có trụ sở tại Hà Nội, cơ quan điều tra đã bắt giữ toàn bộ đường dây, cũng như ngăn chặn tất cả các trang web trong hệ thống này.

Đại tá Nguyễn Huy Lục - Trưởng Phòng 5, A05. Ảnh: Đình Hiếu

Đại tá Nguyễn Huy Lục cũng cho biết, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống “Xôi Lạc TV” đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng thu, phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao; sau đó lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá.

Đáng chú ý, hệ thống “Xôi Lạc TV” có trụ sở, mô hình hoạt động bài bản với các phòng bình luận, máy móc chuyên nghiệp, hiện đại.

Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ.