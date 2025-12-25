Ngày 25/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 với chủ để "Kỷ luật - Đồng tâm, kiến tạo tương lai".

Theo đó, chương trình nghệ thuật chào năm mới (countdown) 2026 với chủ đề “Kỷ luật - Đồng tâm, kiến tạo tương lai”dự kiến bắt đầu từ 21h30 ngày 31/12 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long với thời lượng 180 phút, quy mô gần 50.000 khán giả.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh công bố vé tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Công

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục ca, múa, nhạc, nhạc điện tử kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh, ánh sáng, visual, mapping với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, Binz, ca sĩ Trung Quân Idol, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Tạ Quang Thắng, ban nhạc Bức Tường, ban nhạc Chillies...

Đồng thời, chương trình sẽ kết hợp bắn pháo hoa nổ tầm cao hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc hội rực rỡ, bùng nổ cảm xúc, mãn nhãn người xem.

Binz

Chào năm mới Countdown 2026 được xây dựng như một không gian nghệ thuật tổng hợp, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ uy tín, các ca sĩ, ban nhạc được công chúng yêu mến, đại diện cho nhiều dòng nhạc khác nhau từ chính thống, trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc trẻ đến âm nhạc đương đại.

Chương trình mang đến những ca khúc quen thuộc, được yêu thích, nhiều bản “hit” gắn với đời sống âm nhạc đương đại, nhằm phục vụ đông đảo Nhân dân và du khách, tạo không khí phấn khởi, tích cực trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Vé mời miễn phí được phát cho nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Thời gian đăng ký từ 19h ngày 26/12 đến khi cổng đăng ký ghi nhận đủ số lượng khán giả đăng ký thành công.