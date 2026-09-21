Ngày 09/07/2026 tại TP.HCM, Biocodex Việt Nam được vinh danh với hai hạng mục: Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2026 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026); Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award). Đại diện các phòng ban Nhân sự, Tài chính, Kinh doanh và Marketing đã tham dự lễ trao giải, cùng chia sẻ niềm tự hào với toàn thể đội ngũ Biocodex Việt Nam.

Với chủ đề "People First, Always" (tạm dịch: Luôn đặt con người làm trọng tâm), HR Asia Awards Vietnam 2026 tôn vinh các doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc nơi yếu tố về con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Ông David Fontana, Tổng Giám đốc Biocodex Việt Nam kiêm Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: "Những giải thưởng này phản ánh văn hóa mà chúng tôi đang cùng nhau xây dựng - nơi mỗi thành viên được trao quyền để phát triển, đổi mới và tạo nên những giá trị ý nghĩa mỗi ngày."

Tại Biocodex Việt Nam, Giá trị thương hiêu Nhà tuyển dụng (Employer Value Proposition - EVP) được thể hiện qua thông điệp toàn cầu "Act with purpose. Innovate with care." (“Hành động có mục đích. Đổi mới bằng sự tận tâm”). Đây là định hướng xuyên suốt trong việc xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được tin tưởng, trao quyền và tạo điều kiện để phát triển.

Cam kết đó được hiện thực hóa thông qua 4 giá trị cốt lõi của Biocodex: Hợp tác vì mục tiêu chung (We Play Collectively); Dám đổi mới (We Dare to Innovate); Quan tâm đến hệ sinh thái (We Care for Our Ecosystem); Xây dựng các mối quan hệ dựa trên nguyên tắc công bằng (We Shape Fair Relations).

Những giá trị này định hướng cách đội ngũ Biocodex cùng hợp tác, học hỏi và phát triển, đồng thời tạo nên một môi trường làm việc cởi mở, hòa nhập và tôn trọng sự khác biệt.

Đối với Biocodex Việt Nam, 2 giải thưởng tại HR Asia Awards Vietnam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã đạt được mà còn là động lực để tiếp tục xây dựng một nơi làm việc nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy tiềm năng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và tạo ra những giá trị tích cực cho bệnh nhân cũng như cộng đồng.

Biocodex là tập đoàn dược phẩm gia đình của Pháp, thành lập năm 1953 và là đơn vị tiên phong trên thế giới phát minh, phát triển và thương mại hóa probiotic dạng thuốc với chủng nấm men độc quyền Saccharomyces boulardii CNCM I-745® (Nguồn: IQVIA, 2025).

Hiện nay, Biocodex có mặt tại hơn 120 quốc gia, với hơn 1.900 nhân viên trên toàn cầu và doanh thu đạt 677 triệu Euro (2025). Biocodex mở cửa văn phòng tại TP.HCM ngày 4 tháng 4 năm 2025, chính thức đưa Việt Nam trở thành công ty con đầu tiên của tập đoàn tại châu Á.

Lịch sử của Biocodex bắt nguồn từ một khám phá ngay tại Việt Nam vào năm 1923 của nhà sinh vật học người Pháp Henri Boulard. Từ nền tảng đó, Biocodex đã phát triển chuyên môn trong ba lĩnh vực trọng tâm: chăm sóc sức khỏe hệ vi sinh (Bioflora), sức khỏe phụ nữ (Saforelle) và bệnh hiếm, mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng khoa học cho người dân trên toàn thế giới.

Thông tin chi tiết: www.biocodex.vn

(Nguồn: Biocodex Việt Nam)