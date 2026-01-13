“Tiếp bước Khoen On” là dự án thiện nguyện với sự tham gia của Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam (đơn vị phân phối nhãn hàng BioGaia), Quỹ HopeCom.org (Bộ Nội Vụ) và Câu lạc bộ iGo (Trường Đại học FPT Hà Nội) nhằm khắc phục khó khăn trong sinh hoạt tại các điểm trường vùng cao, trong đó có Trường Tiểu học Ta Gia, ở xã Khoen On - một địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu.

Tặng hệ thống lọc nước đáp ứng nhu cầu nước sạch tại điểm trường Ta Gia

Thầy Đỗ Thế Bằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ta Gia, cho biết: “Do đặc thù địa hình, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào nước dẫn từ các khe, được lọc qua hệ thống lọc thô sơ với cát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm, nhất là vào mùa mưa. Việc thiếu các thiết bị lọc nước đạt chuẩn khiến công tác đảm bảo vệ sinh cho giáo viên và học sinh nội trú gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng học tập của các con”.

Theo đại diện nhà trường, việc thiếu nước sạch không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường. Trong bối cảnh đó, việc được tiếp cận nguồn nước đảm bảo an toàn là mong mỏi của thầy cô và học sinh suốt nhiều năm qua.

Thầy cô và học sinh phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo trong nhiều năm qua

Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn này, Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam đã phối hợp cùng CLB Vì cộng đồng iGo triển khai dự án vì cộng đồng “Tiếp bước Khoen On”, với mục tiêu cung cấp nước sạch sinh hoạt cho giáo viên và 54 em học sinh nội trú tại điểm Trường Tiểu học Ta Gia. Dự án mang thông điệp “Đưa trẻ em Lai Châu đến trường cùng BioGaia - Đưa ước mơ sạch, khỏe, vươn xa”, hướng đến việc chăm sóc sức khỏe trẻ em từ những nhu cầu thiết yếu nhất.

Trong khuôn khổ dự án, BioVagen Việt Nam đã trao tặng hệ thống máy lọc nước đầu nguồn cùng các máy lọc nước để bàn, phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt ăn uống hằng ngày của học sinh và giáo viên tại điểm trường. Hệ thống này giúp đảm bảo nguồn nước sạch, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc, góp phần nâng cao điều kiện vệ sinh học đường.

Hệ thống máy lọc nước mới được BioGaia tài trợ

Bên cạnh đó, hơn 200 phần quà đã được trao tận tay học sinh, bao gồm men vi sinh, sữa, khăn tắm, khăn mặt, sữa tắm và dầu gội. Đây đều là những vật dụng thiết yếu, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của trẻ em vùng cao, góp phần hỗ trợ các em trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Đại diện BioVagen Việt Nam cho biết, việc kết hợp giữa hỗ trợ hạ tầng nước sạch và các phần quà chăm sóc cá nhân là cách doanh nghiệp mong muốn mang đến sự hỗ trợ toàn diện, sát với điều kiện thực tế của học sinh tại địa phương.

Hơn 200 phần quà gồm những vật phẩm thiết yếu được trao tặng cho học sinh

Chăm sóc sức khỏe toàn diện từ môi trường đến hệ tiêu hoá

Theo các chuyên gia y tế, nước sạch đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh đường ruột, đặc biệt với trẻ em. Khi nguồn nước sinh hoạt được đảm bảo, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa sẽ giảm đáng kể.

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiêu hóa, BioVagen Việt Nam lựa chọn tiếp cận vấn đề theo hướng “bảo vệ sức khỏe tiêu hóa toàn diện”, bắt đầu từ môi trường sinh hoạt bên ngoài đến việc chăm sóc từ bên trong cơ thể. Cách tiếp cận này không chỉ phù hợp với định hướng chuyên môn của doanh nghiệp mà còn đáp ứng đúng nhu cầu thực tế tại các điểm trường vùng cao.

Lan tỏa giá trị vì sức khỏe trẻ em vùng khó khăn

Dự án “Tiếp bước Khoen On” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Những công trình nước sạch và phần quà thiết thực được trao đi là nền tảng để học sinh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, yên tâm học tập và phát triển.

Điều kiện sinh hoạt tốt là tiền đề để trẻ em phát triển khỏe mạnh

Thông qua hoạt động này, BioVagen Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hướng đến các chương trình thiện nguyện gắn với chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt tại những khu vực còn nhiều khó khăn. Từ những hành động cụ thể, doanh nghiệp kỳ vọng góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, bền vững cho thế hệ tương lai.

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam)