Hộ kinh doanh nhẹ chi phí với BION

BION - gói giải pháp đang được nhiều khách hàng xem như “mảnh ghép” quan trọng, một “bàn điều khiển” tài chính cho mô hình kinh doanh.

Sản phẩm này giúp giải quyết gánh nặng chi phí ngay từ những ngày đầu tiên hộ kinh doanh sử dụng.

Một trong những “nỗi ám ảnh” của nhiều chủ hộ kinh doanh là khoản phí POS bao gồm phí mua thiết bị, phí duy trì cũng như phí quẹt thẻ qua máy POS. Với BION - ưu đãi phí quẹt thẻ chỉ từ 0 đồng khi giao dịch qua máy POS VPBank, những vấn đề này được giải quyết một cách nhẹ nhàng, chủ cửa hàng thảnh thơi hơn trong quản lý dòng tiền, cũng như tối ưu chi phí.

BION - bí quyết “nhẹ chi phí, mạnh lợi ích” cho hộ kinh doanh

Chị Phạm Thị Hạnh, chủ một cửa hàng phụ kiện điện thoại tại Đà Nẵng, chia sẻ: “Trước đây, mỗi tháng tôi phải mất cả buổi để đối chiếu sổ sách và chuẩn bị hóa đơn. Giờ thì chỉ cần mở ứng dụng, mọi số liệu đều có sẵn. Tôi không tốn phí POS”.

Chị Hạnh cho biết thêm, BION còn mang đến ưu đãi mà ít sản phẩm nào trên thị trường có thể cạnh tranh đó là giảm tới 80% phí mở tài khoản số đẹp. “Với những hộ kinh doanh như chúng tôi, việc sở hữu một số tài khoản gọn, dễ nhớ không chỉ là yếu tố tiện lợi, mà còn là “bộ mặt thương hiệu” khi giao dịch với khách hàng và đối tác”, chị Hạnh nói.

Không chỉ vậy, khách hàng khi đăng ký Shop Thịnh Vượng sẽ được miễn phí và giao tận nơi QR trưng bày. Tấm bảng QR chuyên nghiệp đặt trên quầy vừa giúp hộ kinh doanh có thể nhận thanh toán nhanh chóng, vừa tăng độ tin cậy.

Shop Thịnh Vượng sẽ giúp theo dõi và tách bạch nguồn thu theo từng mặt hàng/ca bán hàng/cửa hàng theo mỗi mã QR. Đặc biệt, chủ cửa hàng có thể dễ dàng theo dõi doanh thu theo ngày/tuần/tháng với biểu đồ thống kê, báo cáo chi tiết. Điều này hữu ích không chỉ với những cửa hàng lớn, doanh thu nhiều mà các cửa hàng nhỏ cũng rất thiết thực, giúp theo dõi chi tiết kết quả kinh doanh, không bỏ sót nguồn tiền.

VPBank còn cho thấy sự tinh tế trong cách đồng hành với khách hàng thông qua chương trình khuyến mãi đi kèm BION. Cụ thể, khách hàng khi gia nhập Hội chủ shop sở hữu Gói tiện ích BION sẽ nhận ngay Evoucher giảm đến 500.000 đồng.

Anh Phạm Xuân Trường, chủ một quán ăn gia đình tại Hà Nội, cho biết trước kia việc quản lý hóa đơn và doanh thu khiến anh mất nhiều thời gian, thậm chí phải thuê thêm kế toán bán thời gian. “Từ ngày chuyển sang dùng BION, tôi tiết kiệm được cả khoản thuê nhân sự. Shop Thịnh Vượng giúp quản lý doanh thu hiệu quả. Tôi thấy mình như có thêm một cộng sự thầm lặng đứng sau quán ăn”, anh nói.

Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, nơi từng đồng chi phí tiết kiệm được có thể trở thành lợi thế, BION không chỉ mang lại sự “nhẹ ví” trong ngắn hạn, mà còn tạo đòn bẩy dài hạn cho sự phát triển. Đây là lý do ngày càng nhiều hộ kinh doanh coi BION là công cụ đồng hành không thể thiếu - gọn nhẹ nhưng đủ sức mạnh để đưa họ tiến xa hơn trên hành trình thịnh vượng.

“Người đồng hành” công nghệ số

Một ngày buôn bán của hộ kinh doanh hiếm khi kết thúc khi cánh cửa sắt kéo xuống. Sau đó là “ca làm thứ hai” thầm lặng: cộng sổ tay, dò lại tin nhắn chuyển khoản, đối chiếu giấy tờ rồi đếm tiền mặt trong két. Doanh thu bị chia nhỏ khắp nơi khiến không ít chủ quán phải “vò đầu bứt tóc”, loay hoay với những con số rời rạc thay vì nghỉ ngơi.

Chính những áp lực ấy đã thúc đẩy ngành ngân hàng tìm lời giải mới: tích hợp các giải pháp thanh toán về một nền tảng thống nhất, gọn gàng, tiện lợi và minh bạch. Tại Việt Nam, VPBank là một trong những đơn vị tiên phong với Siêu giải pháp thanh toán, được tích hợp hoàn toàn trên ứng dụng VPBank NEO.

Siêu giải pháp thanh toán của VPBank - “người đồng hành công nghệ” cho hộ kinh doanh

Tại VPBank NEO, mọi hoạt động thanh toán của hộ kinh doanh được tích hợp lại, tạo thành một dòng chảy liền mạch mà không cần phải cài đặt hay chuyển đổi nhiều ứng dụng. Khách chỉ cần quét mã QR là tiền chuyển thẳng vào tài khoản, nhanh gọn và tiện lợi. Nếu muốn hiện đại hơn, họ có thể chạm tài khoản trực tiếp mà không cần thẻ vật lý, một trải nghiệm được nhiều người trẻ ưa chuộng.

Ở khu vực quầy thu ngân, mỗi khi có giao dịch thành công, Loa Thịnh Vượng sẽ ngay lập tức phát ra tín hiệu biến động số dư bằng giọng nói, giúp cả chủ quán lẫn khách hàng đều an tâm đã thanh toán thành công. Không dừng lại đó, VPBank cũng tặng khách hàng phần mềm hỗ trợ kinh doanh được tích hợp trên cả 2 nền tảng VPBank NEO và MISA giúp việc quản lý, xuất hóa đơn trở nên dễ dàng hơn.

Chị Phạm Thị Mai, chủ một quán cà phê chia sẻ: “Trước kia, tôi phải viết hóa đơn thủ công, nhiều khi sai sót phải làm lại, rất mất thời gian. Giờ thì hóa đơn được tạo tự động ngay sau khi khách thanh toán. Tôi vừa yên tâm vì tuân thủ đúng quy định, vừa có thêm thời gian để chăm sóc khách hàng”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại: http://giaiphapthanhtoan.vpbank.com.vn/

Phương Dung