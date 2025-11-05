Bộ Tài chính vừa gửi công văn đến lãnh đạo các địa phương về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, chuẩn bị cho việc chính thức xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, không gây gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế.

Sẽ chính thức xóa bỏ thuế khoán đối với cá nhân, hộ kinh doanh từ đầu năm 2026.

Tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Chính quyền các cấp cần phối hợp tổ chức các chương trình “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn kỹ năng số, sử dụng các ứng dụng thuế điện tử, hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán...

Các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương, UBND xã, phường chủ động triển khai phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát các đối tượng thuộc diện đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó, nghiên cứu phương án hỗ trợ tài chính cho các hộ, cá nhân kinh doanh còn khó khăn do chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn cung cấp miễn phí hoặc giảm giá thành các sản phẩm phần mềm bán hàng, phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số... tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành công trước thời điểm xóa bỏ thuế khoán.

Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng: công an cung cấp dữ liệu dân cư, tạm trú; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thống kê cập nhật thông tin đất đai, mặt bằng, hoạt động kinh doanh; ngân hàng thương mại cung cấp dữ liệu giao dịch.

Tăng cường công tác chống thất thu thuế, kiểm soát doanh thu, dòng tiền, phát hiện kịp thời các hành vi trốn thuế hoặc kê khai không trung thực. Các Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tại địa phương cần thực hiện giám sát minh bạch, khách quan.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương xây dựng và ký kết quy chế phối hợp trong quản lý thuế hộ kinh doanh, xác định rõ trách nhiệm từng bên.

Theo Bộ Tài chính, công tác thu thuế khu vực hộ, cá nhân kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2024, thu ngân sách nhà nước từ khu vực này đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2025, con số này ước đạt 25.089 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Hơn 98% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã sử dụng dịch vụ khai và nộp thuế điện tử, 100% hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã áp dụng hóa đơn điện tử. Riêng 9 tháng đầu năm, có 18.348 hộ khoán chuyển sang nộp thuế theo kê khai và gần 2.530 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.