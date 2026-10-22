Lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Người Nhện, một nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc đã tự tay chế tạo thành công chiếc ván trượt bay có người lái.

Shenqi Ayu (chủ kênh YouTube 神奇阿宇AmazingAyu) vừa đăng tải quá trình thực hiện dự án chế tạo ván trượt bay (hoverboard) cá nhân có người lái. Ý tưởng này được anh ấp ủ từ năm học lớp 3, xuất phát từ niềm yêu thích chiếc ván trượt lơ lửng của nhân vật Green Goblin trong bộ phim Người Nhện.

Để tạo ra công suất khổng lồ nâng trọng lượng người lái lên không trung, ban đầu Shenqi Ayu lựa chọn động cơ phản lực hàng không. Phiên bản thử nghiệm 1.0 được trang bị một động cơ 80kg kết hợp cùng bốn động cơ 40kg của hãng Xuanyun Aviation, vận hành qua hệ thống vòi phun điều hướng vector 4 trục.

Trong đó, riêng mẫu động cơ 80kg có khả năng đạt tốc độ bay tối đa 1.000 km/h và công suất 163 kW - tương đương 326 chiếc máy giặt gia đình hoạt động cùng lúc.

Tuy nhiên, trong đợt thử nghiệm kích hoạt đồng thời cả 5 động cơ, hệ thống đã bất ngờ bùng cháy dữ dội. Dù ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhờ phương án ứng phó sự cố chuẩn bị từ trước, nhiều đường dẫn dầu và hệ thống mạch điện trên khung ván trượt đã bị thiêu rụi.

Phát hiện lỗi khí động học nhờ trợ lý AI

Trở về xưởng làm việc, kiểm tra nhật ký vận hành cho thấy cả 5 động cơ đều hoạt động bình thường khi khởi động riêng lẻ nhưng luôn bùng cháy mỗi khi chạy cùng lúc. Shenqi Ayu đã nhập toàn bộ thông số kỹ thuật cùng dữ liệu hiện trường vào điện thoại để tham khảo ý kiến của trợ lý AI.

Qua quá trình phân tích, AI đã phát hiện ra lỗ hổng thiết kế khí động học nghiêm trọng khiến khi khởi động đồng thời, dòng khí thải nhiệt độ cao đập xuống mặt đất rồi bốc ngược lên, bị các cửa hút gió tái hấp thụ. Điều này khiến nhiệt độ không khí đầu vào tăng vọt, gây nổ bùng trong buồng đốt. Nhận thấy rủi ro an toàn lớn từ phương án phản lực, trợ lý khuyến nghị chuyển sang sử dụng hệ thống động cơ cánh quạt điện.

Shenqi Ayu chấp nhận thay đổi và thiết kế Phiên bản 2.0 (Động cơ điện) trang bị 10 bộ động cơ điện không chổi than. Hệ thống này tạo ra tổng lực đẩy gấp hơn 4 lần trọng lượng cơ thể người lái (mỗi bộ tạo lực đẩy hơn 30kg) với dòng điện đỉnh đạt mức 2.000 Amperes.

Video: Global Times

Hệ thống AI làm 'huấn luyện viên bay'

Dù loại bỏ được nguy cơ cháy nổ, việc điều khiển ván trượt điện lơ lửng trên không lại gặp thử thách lớn về mặt thăng bằng. Trên không trung, người lái rất khó cảm nhận chính xác các độ nghiêng nhỏ của cơ thể để kịp thời điều chỉnh, khiến thiết bị dễ mất kiểm soát.

Để giải quyết bài toán này, Shenqi Ayu đã phát triển hệ thống hỗ trợ huấn luyện bay thông minh bằng cách tích hợp hai chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành AI Neo (phát triển trên nền tảng Step Studio).

Chiếc điện thoại thứ nhất được gắn cố định bên trong ván trượt để ghi nhận dữ liệu phần cứng và cảm biến tư thế góc nghiêng theo thời gian thực. Dữ liệu được truyền sang chiếc điện thoại thứ hai đeo ở cổ tay.

Trợ lý AI Amoo phân tích tư thế và phát lệnh hướng dẫn bằng giọng nói qua tai nghe Bluetooth (như cảnh báo lệch trọng tâm sang trái hay hướng dẫn co gối phải) để người lái điều chỉnh ngay lập tức.

Sau mỗi buổi bay, AI tự động xuất báo cáo phân tích chi tiết để đề xuất phương án cải thiện cho buổi tập tiếp theo.

Nhờ sự đồng hành của "huấn luyện viên" AI Amoo, Shenqi Ayu tiến bộ nhanh chóng: từ việc giữ vị trí lơ lửng cố định đến di chuyển đường thẳng và làm chủ hoàn toàn thiết bị sau hơn 10 ngày luyện tập. Anh đã tự mình đứng trên chiếc ván trượt bay, thực hiện chuyến bay thực tế khắp quê hương.

Chia sẻ về dự án, Shenqi Ayu nhận định trí tuệ nhân tạo không thay thế con người mà khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy giúp mở rộng giới hạn năng lực và biến những ý tưởng viễn tưởng thành hiện thực.

Video blogger bay qua các thắng cảnh Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và thậm chí còn được các hãng thông tấn quốc gia nước này đưa tin.

(Tổng hợp)