Thần đồng AI 17 tuổi người Trung Quốc Nathan Chen Guangyu được cho là sẽ gia nhập Discovery Loop, startup trí tuệ nhân tạo của Mỹ do 'quái kiệt AI' Lê Viết Quốc đồng sáng lập.

Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố rời Moonshot AI, thần đồng AI người Trung Quốc Nathan Chen Guangyu dường như đã tìm được bến đỗ tiếp theo.

Hôm 20/10, Arfur Grok - tài khoản mạng xã hội ẩn danh chuyên theo dõi các đợt dịch chuyển nhân sự cấp cao ngành AI tại Mỹ - đăng tải thông tin cựu nhà nghiên cứu của Moonshot AI sẽ đầu quân cho Discovery Loop.

Đây là startup AI do 4 cựu nhà nghiên cứu cấp cao của Google thành lập, bao gồm cựu Giám đốc khoa học Jeff Dean và "quái kiệt AI" Lê Viết Quốc.

Nathan Chen Guangyu, sinh năm 2009, được xem là thần đồng AI của Trung Quốc. Ảnh: Handout

Mới ra mắt cách đây hai tháng, startup này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ đội ngũ sáng lập danh tiếng cùng sứ mệnh tham vọng: tự động hóa nghiên cứu khoa học bằng AI.

Discovery Loop đã chiêu mộ thành công nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc từ các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm các cựu kỹ sư Google. Ở tuổi 17, Chen nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những thành viên trẻ nhất tại đây.

Chen chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận. Phía Discovery Loop cho biết doanh nghiệp không bình luận về các vấn đề nhân sự.

Là một trong những tài năng AI trẻ triển vọng nhất Trung Quốc, tuyên bố rời Trung Quốc sang Mỹ của Chen vào tuần trước đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về bến đỗ mới.

Dù chỉ làm việc tại Moonshot AI chưa đầy một năm, Chen đã góp phần mở đường cho các đột phá kỹ thuật giúp tối ưu hóa chi phí cho dòng mô hình Kimi chủ lực, đưa dòng sản phẩm này đủ sức cạnh tranh với các đối thủ nặng ký từ Mỹ như GPT của OpenAI hay Claude của Anthropic.

Moonshot hiện là một trong những phòng nghiên cứu mô hình AI mạnh nhất Trung Quốc, trong đó mô hình K3 đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ năng lực vượt trội cùng bản chất open-weight (trọng số mở).

Trong bài đăng trên mạng xã hội sau thông báo rời đi của Chen, nhà nghiên cứu cấp cao Du Yulun tại Moonshot chia sẻ ông và Chen đã "nhiều lần trao đổi kỹ lưỡng về quyết định này".

Tuy nhiên, điều tốt nhất đối với Chen ở độ tuổi này là "được tự do khám phá và theo đuổi sự tò mò mới càng nhiều càng tốt".

Dù chưa ra mắt bất kỳ sản phẩm nào, Discovery Loop đã nhắm tới mức định giá khoảng 50 tỷ USD trong một vòng gọi vốn mới, theo thông tin từ Business Insider vào tháng trước.

Vòng tài trợ ban đầu của công ty được dẫn dắt bởi Radical Ventures và Khosla Ventures, cùng sự góp vốn từ Alphabet - công ty mẹ của Google.

Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên sau khi rời Google tại Hội nghị Thượng đỉnh Agentic AI ở Đại học California, Berkeley vào đầu tháng 8, Jeff Dean cho biết hướng nghiên cứu của công ty tương tự mục tiêu đạt được RSI (năng lực tự cải tiến lặp đệ quy), vốn là đích đến của các tập đoàn AI hàng đầu tại cả Mỹ và Trung Quốc.

Tương tự cách RSI nỗ lực tự động hóa quá trình phát triển AI bằng chính AI, Dean giải thích rằng công nghệ này trong tương lai có thể tự vận hành hàng nghìn thí nghiệm khoa học song song, sau đó dùng dữ liệu thu được để chọn lọc các thí nghiệm tối ưu tiếp theo.

Cơ chế này sẽ rút ngắn quy trình nghiên cứu khoa học từ nhiều năm xuống chỉ còn vài giờ, thậm chí vài phút.

"Bằng việc xây dựng các mô hình có khả năng hiểu sâu nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau, bạn có thể tạo ra một hệ thống sở hữu kiến thức chuyên môn tương đương cấp bậc tiến sĩ trên đa lĩnh vực", Dean khẳng định.

(Tổng hợp)