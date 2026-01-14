Theo đơn kiện, lỗi này khiến chủ xe tại Mỹ phải đối mặt với chi phí sửa chữa rất cao, trong khi BMW Bắc Mỹ không thông báo đầy đủ cũng như không hoàn tiền thỏa đáng cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Bốn nguyên đơn gồm Joseph Sangenito, Zhargal Dampilon, Richard Grad và Kevin Finley đã khởi kiện BMW Bắc Mỹ cùng công ty mẹ Bayerische Motoren Werke AG (BMW) lên Tòa án Liên bang New Jersey.

Các nguyên đơn cho rằng lỗi hộp số phụ khiến xe bị giật, rung hoặc khựng lại khi vận hành, đặc biệt rõ rệt trong các tình huống chuyển số, vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ thấp.

Trong đơn kiện, phía nguyên đơn nêu rõ: “Những yêu cầu khởi kiện xuất phát từ việc BMW không công bố hoặc cố tình che giấu lỗi hộp số phụ, cũng như các vấn đề phát sinh từ lỗi này, trái ngược với những cam kết về chất lượng đẳng cấp thế giới của các mẫu xe liên quan.”

BMW bị tối dù biết lỗi hộp số phụ từ năm 2018 nhưng vẫn bán xe ra thị trường

Vụ kiện cáo buộc lỗi hộp số phụ xuất hiện trên nhiều mẫu xe BMW sản xuất trong giai đoạn từ 2019 đến 2025, bao gồm: các dòng SUV: X3, X4, X5, X6, X7; các dòng sedan/coupe: Series 3, Series 4, Series 5, Series 7 và Series 8.

Theo nguyên đơn, căn cứ từ dữ liệu thiết kế và thử nghiệm nội bộ của BMW, cùng với phản ánh của khách hàng và các bản tin kỹ thuật dành cho đại lý, hãng xe Đức đã nhận thức được vấn đề này từ ít nhất năm 2018.

Đáng chú ý, một bản thông báo kỹ thuật được BMW ban hành vào năm 2020 đã thừa nhận sự tồn tại của lỗi, nhưng không đưa ra giải pháp khắc phục triệt để. Hệ quả là nhiều khách hàng buộc phải tự bỏ tiền sửa chữa cho những hạng mục lẽ ra phải được bảo hành.

Vụ kiện cáo buộc BMW vi phạm nghĩa vụ bảo hành, gian lận, trục lợi bất chính và vi phạm các luật bảo vệ người tiêu dùng. Các nguyên đơn yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn, đồng thời đề nghị tòa án áp dụng các biện pháp khắc phục mang tính cưỡng chế và tuyên bố pháp lý.

Ngoài ra, phía nguyên đơn cũng yêu cầu BMW bồi thường thiệt hại bao gồm tiền bồi thường trực tiếp, bồi thường mang tính răn đe, bồi thường theo luật định và bồi thường trừng phạt.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!