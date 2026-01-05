Theo đơn kiện, trong chuyến đi cắm trại, chiếc Tesla Model X chở gia đình ông Nathan Blaine tại bang Utah (Mỹ) đang lưu thông trên tuyến Idaho State Highway 33 thì bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào một xe đầu kéo. Cú va chạm khiến vợ ông Blaine, hai con gái, con rể cùng thú cưng của gia đình tử vong tại chỗ.

Ông Blaine và các thành viên còn sống sót cho rằng hệ thống Autosteer đã tạo ra “cảm giác an toàn giả tạo”, khiến người lái tin rằng xe có thể tự vận hành an toàn hơn con người. Đơn kiện nêu rõ Tesla và Giám đốc điều hành Elon Musk đã “ru ngủ người tiêu dùng” bằng cách thổi phồng năng lực tự hành của xe.

Theo nội dung vụ kiện, không chỉ Autosteer bị cho là hoạt động không đúng như quảng cáo, mà các hệ thống an toàn khác như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, căn giữa làn đường và tránh chệch làn khẩn cấp cũng không phát huy tác dụng trong thời điểm xảy ra tai nạn.

Hồ sơ vụ việc cũng đề cập việc Tesla từng không trang bị hệ thống giám sát người lái đầy đủ, đặc biệt là camera hồng ngoại theo dõi ánh mắt – công nghệ hiện đã được nhiều hãng xe khác áp dụng. Nguyên đơn cho rằng, ngay cả trong trường hợp Autopilot không hoạt động, các tính năng an toàn còn lại vẫn phải có trách nhiệm giữ xe đi đúng làn.

Gia đình ông Blaine yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế, phi kinh tế và cả bồi thường mang tính trừng phạt, với mức cụ thể sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định. Trước đó, ông cho biết đã trả thêm tiền để mua gói Full Self-Driving sau khi được giới thiệu rằng chiếc xe có thể tự dẫn đường trên cao tốc, tự chuyển làn và xử lý các nút giao thông.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!