BMW 2 Series Active Tourer sẽ bị ngừng sản xuất mà không có mẫu xe kế nhiệm. Động thái này nằm trong kế hoạch tinh giản danh mục sản phẩm nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của hãng xe Đức, trong bối cảnh một số mẫu MPV truyền thống dần bị loại bỏ.

Hãng BMW xác nhận sẽ khai tử dòng 2 Series Active Tourer, mẫu MPV ra mắt năm 2014 từng gây tranh luận khi trở thành chiếc xe dẫn động cầu trước đầu tiên của hãng xe sang nước Đức.

Quyết định này nằm trong kế hoạch rà soát và cắt giảm số lượng phiên bản trên toàn bộ danh mục sản phẩm của BMW. Hãng hướng đến việc tinh giản dòng xe, tập trung nguồn lực và tối ưu hóa lợi nhuận.

BMW 2 Series Active Tourer. Ảnh: BMW

Trả lời Auto Express, người phát ngôn BMW cho biết số lượng các phiên bản trong danh mục sản phẩm sẽ được xem xét và giảm bớt. Hãng cũng xác nhận 2 Series Active Tourer sẽ không có mẫu xe kế nhiệm và hiện chưa rõ những dòng xe nào khác có thể bị loại bỏ trong thời gian tới.

Khi ra mắt năm 2014, BMW 2 Series Active Tourer tạo sự chú ý bởi cấu hình dẫn động cầu trước, khác với định hướng dẫn động cầu sau vốn gắn liền với danh tiếng của hãng xe Đức trong nhiều năm.

Mẫu xe được phát triển theo hướng MPV cỡ nhỏ, chú trọng không gian sử dụng và tính thực dụng cho gia đình. Sau đó, BMW tiếp tục đưa cấu hình dẫn động cầu trước lên một số dòng xe khác, cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường của hãng.

Theo thông tin được The Sun đăng tải, 2 Series Active Tourer hiện có các tùy chọn hệ truyền động xăng kết hợp công nghệ hybrid nhẹ và hybrid sạc ngoài (PHEV). Giá khởi điểm tại Anh từ 36.125 bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng). Phiên bản động cơ diesel trước đây đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm.

Việc khai tử mẫu xe này cũng diễn ra trong bối cảnh phân khúc MPV tại châu Âu có những thay đổi đáng chú ý. Mercedes-Benz B-Class cũng được cho là sẽ ngừng sản xuất mà chưa có kế hoạch phát triển mẫu xe kế nhiệm.

Đối với BMW, việc thu hẹp danh mục sản phẩm không đồng nghĩa hãng sẽ từ bỏ cấu hình dẫn động cầu trước, vốn đã được áp dụng trên nhiều mẫu xe. Thay vào đó, quyết định với 2 Series Active Tourer cho thấy hãng đang xem xét lại vai trò của từng dòng xe trong chiến lược kinh doanh.

Trong thời gian tới, những mẫu xe tiếp tục được duy trì hay bị loại bỏ sẽ phụ thuộc vào kế hoạch sản phẩm và mục tiêu lợi nhuận của BMW. Hãng chưa công bố danh sách cụ thể các dòng xe có thể chịu ảnh hưởng từ đợt tinh giản này.

(Theo The Sun)

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