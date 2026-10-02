MỸ - Chuỗi cung ứng sản xuất xe mới của Ford vừa gặp vấn đề nghiêm trọng khi để lọt linh kiện, phụ tùng nghi là hàng giả do công ty Trung Quốc cung cấp. Hơn 11.000 xe bán tải Ford Ranger 2026 phải triệu hồi vì lỗi mất nguồn màn hình trung tâm.

Các vụ linh kiện, phụ tùng ô tô giả trôi nổi trên thị trường sửa chữa xe không phải là hiếm. Tại Mỹ, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) từng nhiều lần cảnh báo về túi khí và bộ kích nổ túi khí giả hoặc không đạt chuẩn được lắp vào xe trong quá trình sửa chữa sau tai nạn. Tuy nhiên, những linh kiện này chủ yếu xuất hiện tại các gara sửa chữa bên ngoài.

Thế nhưng, trong chuỗi cung ứng sản xuất xe mới, hãng xe Mỹ vừa phát hiện vấn đề nghiêm trọng: lọt linh kiện, phụ tùng giả do công ty Trung Quốc cung cấp, dẫn tới vụ triệu hồi lên tới 11.405 chiếc xe bán tải Ford Ranger đời 2026.

Ford Ranger 2026 tại Mỹ. Ảnh: Dewey Ford

Theo Yahoo Autos, 11.405 chiếc Ford Ranger tại Mỹ được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 21/4 đến 3/9/2026 thuộc diện triệu hồi do lỗi liên quan đến màn hình trung tâm SYNC 4. kích thước 10,1 inch. Trong quá trình sử dụng, màn hình này có thể đột ngột mất nguồn và chuyển sang trạng thái tối đen.

Đây cũng là màn hình hiển thị hình ảnh từ camera phía sau. Khi tài xế chuyển sang số lùi, hình ảnh camera lùi có thể không xuất hiện, làm giảm khả năng quan sát, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm. Những chiếc xe gặp lỗi cũng có thể không đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới Liên bang Mỹ số 111 liên quan đến tầm nhìn phía sau.

Theo hồ sơ gửi Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), Ford ước tính khoảng 47% trong tổng số xe thuộc diện triệu hồi thực sự có lỗi.

Tụ điện bị nghi là linh kiện giả

Điểm đặc biệt của đợt triệu hồi lần này nằm ở quá trình Ford truy tìm nguyên nhân khiến màn hình mất nguồn. Theo hồ sơ triệu hồi, cụm màn hình này được cung cấp bởi Suzhou Dongshan Display Co., Ltd., một doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc.

Ngày 14/8, bộ phận phụ trách tại nhà máy Michigan Assembly Plant phát hiện xu hướng bất thường từ các yêu cầu bảo hành đối với Ford Ranger 2026. Những chiếc xe gặp sự cố đều còn khá mới nhưng màn hình trung tâm đã xuất hiện tình trạng tối đen.

Đến ngày 20/8, vấn đề được đưa ra xem xét và Ford tiến hành phân tích 6 linh kiện được trả về theo diện bảo hành. Kết quả cho thấy một tụ điện trên cụm bảng mạch in (PCBA) của màn hình bị nứt, có thể gây đoản mạch.

Cụm màn hình trên Ford Ranger 2026 tại Mỹ có thể gặp lỗi mất nguồn. Ảnh: Ford

Cuộc điều tra sau đó xác định một lô bảng mạch cụ thể đã được lắp các tụ điện không đáp ứng tiêu chuẩn và có nguy cơ xảy ra hỏng hóc. Đáng chú ý, trong tài liệu gửi cơ quan quản lý Mỹ, Ford cho biết những tụ điện không đạt chuẩn này “được cho là có khả năng là linh kiện giả”. Linh kiện được xác định là tụ gốm đa lớp (MLCC), mã GRM32ER71H106KA12L. Đây là loại tụ điện nhỏ được gắn trực tiếp trên bảng mạch điện tử.

Khi tụ điện bị nứt, hiện tượng đoản mạch có thể xảy ra và làm đứt cầu chì cấp nguồn cho màn hình. Kết quả là màn hình trung tâm tắt hoàn toàn.

Như vậy, bản thân camera lùi không nhất thiết bị hỏng. Vấn đề nằm ở hệ thống hiển thị: camera có thể vẫn thu hình nhưng tài xế không nhìn thấy hình ảnh phía sau do màn hình mất nguồn.

Ford cho biết đã xác định 15 yêu cầu bảo hành tại Bắc Mỹ có khả năng liên quan đến tình trạng này. Chưa có trường hợp tai nạn hoặc thương tích nào được xác định có liên quan đến lỗi.

46 màn hình thay thế cũng bị khoanh vùng

Cuộc điều tra của Ford không chỉ dừng lại ở những chiếc Ranger vừa xuất xưởng.

Trong quá trình truy xuất nguồn gốc linh kiện từ ngày 20/8 đến 10/9, nhóm kỹ thuật và chuỗi cung ứng của Ford lần theo dữ liệu sản xuất, số serial của bảng mạch và cụm màn hình để xác định chính xác phạm vi ảnh hưởng.

Kết quả, ngoài 11.405 chiếc Ranger đời 2026, Ford còn xác định 46 cụm màn hình dùng làm phụ tùng thay thế có liên quan đến lô linh kiện nghi vấn.

Ngày 2/9, Ford Customer Service Division (FCSD), bộ phận phụ trách dịch vụ và phụ tùng của Ford tại Bắc Mỹ, xác định lô phụ tùng này không đạt yêu cầu chất lượng và yêu cầu hệ thống tạm ngừng sử dụng và xuất kho để tránh việc những linh kiện này được lắp lên xe trong quá trình sửa chữa, thay thế.

Đáng chú ý, 46 màn hình này còn được Ford xử lý bằng một chiến dịch riêng mang mã NHTSA 26E065. Chúng là màn hình thay thế dành cho Ford Ranger đời 2024-2026, được sản xuất trong khoảng từ ngày 1/12/2025 đến 14/8/2026. Điều đó có nghĩa phạm vi kiểm soát không chỉ bao gồm những chiếc Ranger 2026 được lắp màn hình lỗi ngay từ nhà máy, mà còn phải tính đến một lượng nhỏ màn hình đã đi vào hệ thống phụ tùng dịch vụ.

Chưa có sẵn linh kiện để sửa chữa

Ở thời điểm Ford nộp hồ sơ triệu hồi xe, hãng chưa có biện pháp khắc phục hoàn chỉnh cho 11.405 chiếc Ranger.

Ford dự kiến gửi thư thông báo ban đầu tới chủ xe trong khoảng ngày 5-9/10/2026, trước mắt để cảnh báo về nguy cơ an toàn. Thông báo tiếp theo sẽ được gửi khi giải pháp sửa chữa và linh kiện cần thiết đã sẵn sàng.

Các đại lý Ford đã được thông báo về chương trình từ ngày 25/9. Số VIN của những chiếc xe thuộc diện ảnh hưởng cũng có thể được tra cứu trên hệ thống của NHTSA từ ngày này.

Theo Yahoo Autos/NHTSA

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