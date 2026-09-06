Tại thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, anh Nguyễn Văn Công (SN 1992) đang sở hữu trang trại nuôi dúi rộng 500m², được đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng. Mô hình chuyên cung cấp dúi giống, dúi thương phẩm, đạt doanh thu khoảng 2,6 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.

Để có được trang trại như hiện nay, anh Công từng bắt đầu với số vốn khá khiêm tốn. Năm 2020, sau khi tìm hiểu nhiều hướng sản xuất, anh quyết định thử sức với mô hình nuôi dúi.

Với khoảng 300 triệu đồng từ vốn vay và sự hỗ trợ của người thân, bạn bè, anh dựng chuồng, mua con giống và từng bước gây đàn.

Bên trong trang trại nuôi dúi của anh Nguyễn Văn Công. Ảnh: T. A

Những ngày đầu, anh gặp không ít khó khăn khi dúi còn là vật nuôi khá mới ở địa phương. Từ kỹ thuật chăm sóc, sinh sản, phòng bệnh đến tìm đầu ra, mọi thứ gần như phải tự mày mò, học hỏi.

“Lúc mới làm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Dúi là vật nuôi còn khá mới ở địa phương nên kỹ thuật chăm sóc, sinh sản, phòng bệnh đều phải tự tìm hiểu. Vốn ít, kinh nghiệm chưa có, đầu ra cũng chưa ổn định”, anh Công kể.

Không mở rộng ồ ạt, anh chọn cách vừa làm vừa học hỏi, từng bước hoàn thiện kỹ thuật nuôi. Anh tìm hiểu tài liệu, tham quan các mô hình ở nhiều địa phương và tự điều chỉnh cách chăm sóc, phối giống, vệ sinh chuồng trại cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên phần đất còn trống, anh trồng thêm bạch đàn để tận dụng quỹ đất. Sau vài năm thử nghiệm, khi đàn dúi phát triển ổn định, nhu cầu thị trường tăng, anh quyết định đầu tư quy mô lớn hơn.

Năm 2023, anh bỏ hơn 2,4 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp trang trại rộng khoảng 500m², từng bước chuyển từ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng bài bản.

Trang trại của anh Công hiện đạt doanh thu khoảng 2,6 tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu từ dúi giống và dúi thương phẩm. Ảnh: T. A

Không gian nuôi được chia thành các khu vực, hệ thống chuồng được thiết kế theo đặc tính của dúi, chú trọng sự thông thoáng, nhiệt độ và vệ sinh. Việc bố trí chuồng cũng được tính toán để thuận tiện theo dõi từng đàn, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh.

Theo anh Công, dù là vật nuôi có giá trị kinh tế nhưng nuôi dúi không phải mô hình “dễ làm, dễ ăn”. Người nuôi phải nắm được đặc điểm sinh trưởng, chăm sóc đúng kỹ thuật và đặc biệt chú ý đến môi trường chuồng trại.

“Nuôi dúi quan trọng nhất là phải kiên trì và làm đúng kỹ thuật. Khi đàn sinh sản ổn định thì mới có thể tính chuyện mở rộng quy mô”, anh nói.

Nhờ quy trình chăn nuôi ngày càng hoàn thiện, trang trại của anh Công hiện đạt doanh thu khoảng 2,6 tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu từ dúi giống và dúi thương phẩm.

Hiệu quả kinh tế của mô hình cũng giúp trang trại trở thành địa chỉ được nhiều nông dân, thanh niên trong và ngoài địa phương tìm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Không dừng ở việc cung cấp con giống, anh Công còn trực tiếp hướng dẫn người mua kỹ thuật làm chuồng, chăm sóc, phối giống và nhân đàn. Anh cho rằng, để mô hình mang lại hiệu quả lâu dài, người nuôi cần nắm được kỹ thuật và chủ động trong quá trình sản xuất.

Trong 2 năm qua, anh Nguyễn Văn Công đã hỗ trợ 10 hộ nghèo, cận nghèo thông qua cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi. Ảnh: T. A

“Tôi từng bắt đầu từ con số nhỏ, cũng phải đi nhiều nơi để học hỏi. Khi có kinh nghiệm rồi, tôi muốn chia sẻ lại cho bà con để cùng phát triển”, anh Công nói.

Trong 2 năm qua, anh đã hỗ trợ 10 hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương thông qua cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật và tư vấn cách làm phù hợp với điều kiện từng gia đình. Anh ưu tiên những mô hình có quy mô vừa sức, phù hợp với nguồn vốn, diện tích và lao động sẵn có, giúp các hộ từng bước ổn định sản xuất, cải thiện thu nhập.

Theo anh Công, điều quan trọng khi hỗ trợ người dân là giúp họ có con giống, nắm được kỹ thuật và lựa chọn quy mô phù hợp. Nhờ đó, các hộ được hỗ trợ từng bước ổn định sản xuất, cải thiện thu nhập.

Từ số vốn khởi nghiệp 300 triệu đồng, anh Công đã xây dựng mô hình nuôi dúi đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời mong muốn nhân rộng cách làm để thêm nhiều người dân có thể phát triển kinh tế ngay tại quê nhà.