Yêu xa 1.600km

Trước khi gặp được Quỳnh Hương (SN 2001, quê Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng), anh Huỳnh Thanh (SN 1976, huấn luyện viên môn võ taekwondo ở TPHCM) vẫn loay hoay trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc.

Gặp được cô gái kém mình 25 tuổi trong một dịp tình cờ, anh Thanh nhận ra duyên phận của mình đã đến. Để rồi dù hai bên ở cách nhau 1.600km, tuổi tác chênh lệch khá nhiều, anh vẫn quyết tâm vượt qua mọi rào cản để kết mối duyên lành.

Anh Thanh cảm mến Quỳnh Hương từ cái nhìn đầu tiên

Anh Thanh kể, anh gặp Quỳnh Hương vào tháng 11/2023 trong một lần ra Hà Nội công tác. Vừa thấy cô, lòng anh trào dâng cảm xúc đặc biệt nên xin số liên lạc để kết bạn làm quen.

“Tình yêu rất khó lý giải. Đôi khi ta thích một ai đó mà chẳng cần lý do”, anh Thanh nói.

Vì khoảng cách tuổi tác, đôi bên ban đầu xưng hô “chú – cháu”. Hương xem trọng kinh nghiệm sống, lối suy nghĩ thấu đáo và cách cư xử chuẩn mực của anh Thanh.

Lâu dần, sự quan tâm chu đáo của anh khiến Hương rung động. Cô nhận ra, người đàn ông này đủ trưởng thành, đủ nhiệt tình để cô có thể dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Anh còn cho cô niềm tin, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ không bỏ cô lại.

“Trong gần 2 năm quen nhau, anh ấy bay ra Hà Nội gặp tôi 7 lần và đặt vé cho tôi bay vào thăm anh 10 lần. Thời gian xa nhau, anh thường viết thiệp, gửi hoa đến nhà tặng tôi. Anh cũng dành cho người thân của tôi sự quan tâm đặc biệt.

Sự chân thành của anh đã khiến tình yêu trong tôi đủ lớn để không phân vân về khoảng cách địa lý, tuổi tác”, Hương chia sẻ.

Người mẹ 75 tuổi của anh Thanh (áo dài màu xanh) từ Nam ra Bắc cưới vợ cho con trai

Khi chắc chắn về tình cảm của mình, Quỳnh Hương đưa bạn trai về nhà ra mắt. Gia đình Hương ban đầu tỏ ra khó hiểu trước lựa chọn của cô nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn với anh Thanh, họ nhận ra anh là người đáng tin cậy. Chuyện tình yêu của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình.

“Chúng tôi lệch tuổi khá nhiều nên cũng có lời ra tiếng vào. Có người bảo Hương lấy tôi vì tiền. Tuy nhiên, tôi chỉ là người đàn ông bình thường, cố gắng làm tất cả để lo cho gia đình, bạn đời một cuộc sống tốt”, anh Thanh chia sẻ.

Đám cưới vắng cô dâu

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 7/2025 tại quê nhà Hải Phòng của Quỳnh Hương. Trước đó vài ngày, Hương bất ngờ phải nhập viện vì lý do sức khỏe. Hay tin, anh Thanh bay từ TPHCM ra chăm sóc cô.

Đám cưới vắng cô dâu, chú rể một mình làm lễ

Do thiệp mời đã được gửi đi, mọi thứ cho đám cưới cũng đã chuẩn bị xong xuôi nên ngày vui không thể hoãn lại. Anh Thanh vừa lo cho Hương, vừa giúp gia đình cô chuẩn bị cho đám cưới.

Cách lễ cưới chính 2 ngày, đoàn nhà trai hơn 10 người bay ra để cử hành hôn lễ. Người mẹ 75 tuổi của anh cũng vượt đường xa từ Nam ra Bắc đón dâu.

“Ngày cưới chính, sức khỏe Hương chưa ổn định nên vẫn phải nằm viện. Đám cưới vì thế mà vắng mặt cô dâu. Tôi thay mặt vợ thực hiện các nghi thức cưới, tiếp đón khách khứa. Hai bên gia đình đứng ra trao dâu – nhận rể theo đúng thủ tục.

Trong buổi lễ, chúng tôi trình bày rõ hoàn cảnh, mong quan khách thông cảm”, anh Thanh chia sẻ.

Đám cưới vắng cô dâu nhưng vẫn đầy cảm xúc

Hương có chút chạnh lòng khi không thể tham dự lễ cưới của mình. Tuy nhiên, nhờ hai bên gia đình ghé thăm, hết lời động viên, khích lệ nên cô thấy được an ủi phần nào. Cô theo dõi xuyên suốt hôn lễ qua cuộc gọi video trong sự xúc động, nghẹn ngào.

Một tháng sau, đám cưới được tổ chức tại nhà trai ở TPHCM. Lúc này, sức khỏe của Hương đã ổn định nên có thể hoàn thành ước nguyện mặc váy cô dâu, nắm tay người thương bước vào lễ đường.

Cặp đôi hiện sống và làm việc tại TPHCM. Họ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng lắng nghe, thấu hiểu nhau.

Anh Thanh thừa nhận, sự chênh lệch tuổi tác đôi khi khiến họ nảy sinh một vài mâu thuẫn. Tuy nhiên, vì tổ ấm nhỏ, cả hai đều cố gắng cân bằng. Anh Thanh tự khiến mình trẻ lại để có thể thấu hiểu suy nghĩ của vợ. Quỳnh Hương cũng trưởng thành hơn để lắng nghe mong muốn của chồng.

“Tôi hiểu rõ, việc làm dâu cách nhà 1.600km không hề đơn giản. Bởi vậy, tôi cố gắng yêu thương, chăm sóc vợ chu toàn để cô ấy tin rằng, đây chính là nơi cô ấy thuộc về”, anh Thanh nói.

Ảnh: NVCC